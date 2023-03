Departamento de trânsito vai implantar mão única em ruas do jardim Gibertoni

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta sexta-feira (24/03) será implantada a sinalização de mão única de direção em 6 ruas do Jardim Gibertoni.

A nova sinalização será implantada adotando o sentido único de circulação para melhoria da fluidez e segurança do trânsito de veículos e pedestres. As vias em questão foram recapeadas recentemente pela Prefeitura de São Carlos.

A implantação de mão única será realizada nas seguintes ruas:

- Rua Waldemar Ivo de Medeiros (passará a operar com sentido único da Av. Paulista para Av. Comendador Alfredo Maffei);

- Rua Porceno Marino passará a operar com sentido único da Av. Comendador Alfredo Maffei para Av. Paulista;

- Rua José Nunes passará a operar com sentido único da Av. Paulista para Av. Comendador Alfredo Maffei;

- Rua Cel. Carlos Simplício Rodrigues passará a operar com sentido único da Av. Comendador Alfredo Maffei para Av. Paulista;

- Rua Salesianos do Brasil passará a operar com sentido único da Av. Paulista para Av. Comendador Alfredo Maffei;

- Rua Humberto Maneli passará a operar com sentido único da Av. Comendador Alfredo Maffei para Av. Paulista;

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito. Os agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

