Departamento de trânsito realiza alterações no cruzamento da avenida República do Líbano com a Papa Paulo VI

Crédito: Arquivo/SCA

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a partir desta segunda-feira (15/06) serão feitas alterações no trânsito do cruzamento da avenida República do Líbano com avenida Papa Paulo VI.

Também entram em operação os novos semáforos, sendo que um será somente para conversão à direita no sentido da região do Cidade Aracy. Ainda será implantada mão única no trecho da avenida República do Líbano entre a avenida Papa Paulo VI e a rua Drº Elizário F. Araújo, além da criação de outra faixa de rolamento somente para acesso a região do Cidade Aracy.

As mudanças viárias visam à segurança de pedestres com melhoraria do fluxo viário daquela região. Pedimos que os motoristas tenham atenção redobrada durante o período de adaptação e que respeitem as novas sinalizações.

Os agentes de trânsito estão no local orientando os motoristas.

