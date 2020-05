Departamento de Fiscalização trabalha com novos canais de atendimento

De acordo com Rodolfo Penela trabalhos de licenciamento eletrônico estão sendo realizados pelo sistema home office - Crédito: Divulgação

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, visando manter a continuidade dos serviços a contadores, engenheiros, arquitetos e a população em geral, dentro do protocolo de prevenção e orientação em relação ao combate a COVID-19, estará fornecendo novos protocolos e canais de atendimento online.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tiberio Penela, os trabalhos de licenciamento eletrônico pelos Sistema Via Rápida Empresa e Facil da Prefeitura Municipal estão sendo realizados pelo sistema home office e as eventuais dúvidas de contadores continuaram sendo respondidas pelo e-mail viabilidade@saocarlos.sp.gov.br.

Já as denúncias, informações e avisos de realização de limpeza de terrenos serão atendidas a partir de agora pela Seção de Fiscalização Ambiental pelo e-mail fiscalizacao.ambiental@saocarlos.sp.gov.br. Os agendamentos de vistorias de Regularização e Habite-se da Seção de Fiscalização de Obras poderão ser realizadas pelo e-mail andre.zambon@saocarlos.sp.gov.br.

Para o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, o apoio da população e de profissionais, por meio de contatos eletrônicos, é fundamental para a manutenção e atendimento das demandas. “Os atendimentos presenciais continuam suspensos, porém o Departamento de Fiscalização desde o início da pandemia esta trabalhando todos os dias, principalmente nas vistorias do cumprimento dos Decretos Municipais que tratam do novo coronavírus”, enfatizou o secretário.

As denúncias sobre o funcionamento irregular de estabelecimentos e aglomeração de pessoas devem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

