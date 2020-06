Departamento de fiscalização e vigilância sanitária vistoriam cinema drive-in

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e da Vigilância Sanitária, realizou na noite da última sexta-feira (19/06) uma vistoria por determinação do Ministério Público para verificar o cumprimento das exigências e protocolos sanitários do cinema drive-in instalado no estacionamento de uma casa de eventos localizada na rodovia Washington Luís.

O projeto do cinema drive-in foi analisado em conjunto e aprovado a título experimental e precário pela Vigilância Sanitária, Ministério Público e Departamento de Fiscalização, porém foram exigidos o cumprimento de protocolos sanitários por parte dos organizadores.

Os fiscais de serviços públicos e sanitários constataram o cumprimento dos protocolos sanitários e das regras estipuladas. A fiscalização também fez a medição de ruídos.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, garantiu que estão sendo estipuladas regras sanitárias rígidas em virtude do distanciamento social imposto para conter o avanço da COVID-19. “Vamos continuar fiscalizando o cumprimento de todos os protocolos e nos mais diversos segmentos”.

O coordenador do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus e secretário de Comunicação, Mateus de Aquino, disse que a Prefeitura trabalha periodicamente para estimular a economia, estipulando regras rígidas e fiscalizando o cumprimento dos protocolos e regras estabelecidas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

O cinema drive-in é uma opção de lazer até pouco tempo considerada “retrô”, mas voltou à moda com a pandemia do novo coronavírus. Com as salas de cinema tradicionais fechadas por tempo indeterminado, a opção é assistir ao filme dentro do carro, com a trilha sonora transmitida através de uma frequência de rádio FM.

