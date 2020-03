Departamento de Enfermagem da UFSCar apoia a campanha de vacinação em São Carlos

Docentes participam da organização de estratégias e integram equipes de vacinadores - Crédito: Divulgação

A situação pandêmica da Covid-19 fez com que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza) fosse antecipada em todo o Brasil. As vacinas começaram a ser aplicadas no dia 23 de março, inicialmente, para idosos e profissionais da Saúde. Em São Carlos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está contando com o apoio de um grupo de professores do Departamento de Enfermagem (DEnf) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

São 12 docentes voluntários que estão auxiliando na organização de estratégias que garantam a efetividade do processo vacinal ao mesmo tempo que atendam às questões sanitárias relacionadas à transmissão do novo Coronavírus. Além disso, os professores integram as equipes de vacinadores junto à Unidade de Saúde da Família (USF) José Fernando Petrilli, no bairro Cidade Aracy, e às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Redenção e São José.

A ação dos docentes teve início no último dia 23, quando começou a campanha nacional, e já foram aplicadas mais de 22 mil doses da vacina no Município. Os professores envolvidos compreendem que essa atuação também representa um dos papeis fundamentais da universidade pública brasileira, "sobretudo quando escolhemos ser formadores de profissionais da Saúde, procurando sempre a atenção à saúde do outro, especialmente em situação de calamidade pública como a que se instala no mundo atual", afirma Flávio Borges, professor do DEnf e integrante do grupo de apoio.

A colaboração dos docentes permanecerá ao longo dessa primeira etapa da campanha (voltada a idosos e profissionais da Saúde) e a equipe ficará à disposição para colaborar nas demais etapas.

