(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Cidade

Departamento de Defesa Animal interrompe comércio ilegal e apreende cão em São Carlos

12 Dez 2025 - 22h30Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Departamento de Defesa Animal interrompe comércio ilegal e apreende cão em São Carlos -

O Departamento de Controle e Defesa Animal de São Carlos interrompeu, nesta sexta-feira (12/12), um comércio ilegal de venda de animais que funcionava no bairro Jardim Macarengo. Durante a operação, um cão da raça Shih Tzu foi apreendido e encaminhado ao Canil Municipal, onde passou por avaliação veterinária e recebeu os cuidados necessários.

De acordo com o órgão, a ação ocorreu após denúncia e confirmou que o responsável mantinha atividade de venda de animais sem autorização, prática proibida pela legislação municipal. O proprietário foi notificado e orientado a encerrar imediatamente o comércio irregular. A venda não autorizada de animais configura crime e pode gerar sanções administrativas e penais.

O Departamento reforça que continuará realizando fiscalizações e adotando medidas rigorosas para garantir o bem-estar animal no município. “A prioridade é proteger os animais e impedir qualquer prática que coloque em risco sua integridade ou que viole a legislação vigente”, destacou a equipe responsável.

 

Leia Também

HU-UFSCar participa do maior mutirão de saúde pública do Brasil no “Dia E”
Cidade23h12 - 12 Dez 2025

HU-UFSCar participa do maior mutirão de saúde pública do Brasil no “Dia E”

Linhas extras de ônibus serão disponibilizadas durante horário estendido do comércio
Cidade21h08 - 12 Dez 2025

Linhas extras de ônibus serão disponibilizadas durante horário estendido do comércio

Chuva derruba árvore de grande porte e causa queda de dois postes no Presidente Collor
Temporal16h05 - 12 Dez 2025

Chuva derruba árvore de grande porte e causa queda de dois postes no Presidente Collor

SAAE anuncia redução de pressão de água nesta sexta-feira (12)
Cidade10h48 - 12 Dez 2025

SAAE anuncia redução de pressão de água nesta sexta-feira (12)

IFSC/USP se destaca em Brasília com prêmio Embrapii/Sebrae
Cidade08h23 - 12 Dez 2025

IFSC/USP se destaca em Brasília com prêmio Embrapii/Sebrae

Últimas Notícias