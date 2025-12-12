Departamento de Defesa Animal interrompe comércio ilegal e apreende cão em São Carlos

O Departamento de Controle e Defesa Animal de São Carlos interrompeu, nesta sexta-feira (12/12), um comércio ilegal de venda de animais que funcionava no bairro Jardim Macarengo. Durante a operação, um cão da raça Shih Tzu foi apreendido e encaminhado ao Canil Municipal, onde passou por avaliação veterinária e recebeu os cuidados necessários.

De acordo com o órgão, a ação ocorreu após denúncia e confirmou que o responsável mantinha atividade de venda de animais sem autorização, prática proibida pela legislação municipal. O proprietário foi notificado e orientado a encerrar imediatamente o comércio irregular. A venda não autorizada de animais configura crime e pode gerar sanções administrativas e penais.

O Departamento reforça que continuará realizando fiscalizações e adotando medidas rigorosas para garantir o bem-estar animal no município. “A prioridade é proteger os animais e impedir qualquer prática que coloque em risco sua integridade ou que viole a legislação vigente”, destacou a equipe responsável.

Leia Também