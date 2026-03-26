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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
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Assembleia de Deus Madureira realiza "MissÃµes Urbanas" com serviÃ§os gratuitos no Santa Angelina

26 Mar 2026 - 15h10Por Jessica Carvalho R
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Foto ilustrativa de evento anterior - Foto ilustrativa de evento anterior -

O departamento da Assembleia de Deus Madureira de São Carlos promove, neste sábado (28), mais uma edição do evento “Missões Urbanas”, voltado à população do bairro Santa Angelina. A ação acontecerá na Praça Santa Angelina, na Rua Olavio Godoy, a partir das 16h e será totalmente gratuita.

Com foco no cuidado social e espiritual, a iniciativa oferecerá diversos atendimentos à população, incluindo orientações com profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, além de suporte jurídico com advogados. O objetivo é ampliar o acesso a serviços essenciais, principalmente para quem enfrenta dificuldades no dia a dia.

Além dos atendimentos, o evento contará com uma programação especial para as famílias, com atividades recreativas e brinquedos para as crianças, como cama elástica, piscina de bolinhas e apresentações com palhaço. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce, criando um ambiente acolhedor e festivo.

De acordo com a organização, a proposta do “Missões Urbanas” é levar apoio, alegria e acolhimento à população, fortalecendo os laços comunitários e promovendo ações práticas de solidariedade.

A participação é aberta a todos os moradores, que podem comparecer com suas famílias e aproveitar os serviços e atividades oferecidos ao longo da tarde.

Foto ilustrativa de evento anteriorFoto ilustrativa de evento anteriorFoto ilustrativa de evento anteriorFoto ilustrativa de evento anteriorFoto ilustrativa de evento anteriorFoto ilustrativa de evento anteriorFoto ilustrativa de evento anterior

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