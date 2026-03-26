Assembleia de Deus Madureira realiza "MissÃµes Urbanas" com serviÃ§os gratuitos no Santa Angelina

Foto ilustrativa de evento anterior -

O departamento da Assembleia de Deus Madureira de São Carlos promove, neste sábado (28), mais uma edição do evento “Missões Urbanas”, voltado à população do bairro Santa Angelina. A ação acontecerá na Praça Santa Angelina, na Rua Olavio Godoy, a partir das 16h e será totalmente gratuita.

Com foco no cuidado social e espiritual, a iniciativa oferecerá diversos atendimentos à população, incluindo orientações com profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, além de suporte jurídico com advogados. O objetivo é ampliar o acesso a serviços essenciais, principalmente para quem enfrenta dificuldades no dia a dia.

Além dos atendimentos, o evento contará com uma programação especial para as famílias, com atividades recreativas e brinquedos para as crianças, como cama elástica, piscina de bolinhas e apresentações com palhaço. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce, criando um ambiente acolhedor e festivo.

De acordo com a organização, a proposta do “Missões Urbanas” é levar apoio, alegria e acolhimento à população, fortalecendo os laços comunitários e promovendo ações práticas de solidariedade.

A participação é aberta a todos os moradores, que podem comparecer com suas famílias e aproveitar os serviços e atividades oferecidos ao longo da tarde.

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