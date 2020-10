Dentista que atua em São Carlos relata emoção em expedição no Barco Hospital Papa Francisco

15 Out 2020 - 07h34

O período de 7 a 14 de outubro de 2020 ficará marcado na vida do odontólogo Rafael Tavoni Pasciare, 32 anos. Natural de Araraquara, morou em Trabijú mas, há quatro anos reside e trabalha em São Carlos.

Nestes dias ele participou da 19° Expedição Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus e durante uma semana, atendeu comunidades ribeirinhas. O ponto de partida foi a cidade de Curuá/PA e neste período, atendidas famílias carentes do Centro Comercial, Santana e Rio da Ilha.

Ao lado dos profissionais liberais Everton Ribeiro do Nascimento (dentista de Mato Grosso do Sul), Victor Vianna Alcebíades (dentista de Santos), Cíntia Rodrigues de Azevedo (clínica geral de São Paulo), Tânia Aparecida Gallerano Lembe (anestesista de Jundiaí), Larissa Sayuri Missumi (radiologista de São Paulo), Stephani da Costa e Souza Freire da Silva (cirurgiã geral de São Paulo), Denilson Daleffe (cirurgião geral de Maringá/PR), Ana Laura Silva Cardin (clínica geral de São José do Rio Preto) e Beatriz Durlacher Arantes de Souza (pediatra de Jaguariúna), realizaram centenas de atendimentos e ao final da jornada solidária, não se conteve.

Já em São Carlos e visivelmente emocionado, Rafael disse que o legado que irá levar desta sua primeira participação na expedição é a solidariedade e humildade e antecipou que pretende estar novamente em 2021. “Aguardo o convite”, disse.

Segundo ele, presenciar comunidades extremamente carentes, mas solidárias, é uma lição de vida. “Um ajuda o outro. É uma coisa do outro mundo. E muita humildade. Temos que ajudar o próximo. Não adianta querer ser sozinho no mundo. É algo que te emociona muito. É uma experiência única e quero estar presente novamente em 2021”, garantiu.

A expedição que teve a presença de Rafael teve o balanço divulgado:

Clínica Geral - 280 atendimentos.

Consultas ortopédicas – 103

Odontologia – 203

Consultas cirúrgicas – 44

Total de consultas – 630

Exames de RX – 223

Mamografias – 40

Eletrocardiogramas – 102

Exames laboratoriais – 1039

Ultrassonografias – 135

Total de exames – 1539

Internações clínicas – 3

Internações cirúrgicas – 13

Cirurgias de média complexidade – 17

Pequenas cirurgias – 27

Atendimentos de farmácia – 452

Total de atendimento – 2681

Foram servidas ainda 1,3 mil refeições.

