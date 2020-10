Dentista de São Carlos embarca para expedição voluntária no Barco Hospital Papa Francisco

Serão 500 quilômetros no Barco Hospital Papa Francisco, quando deverão ser atendidas aproximadamente 1,6 mil pessoas que residem em comunidades ribeirinhas. - Crédito: Divulgação

Em plena pandemia da Covid-19, os gestos solidários não foram afetados negativamente. Muito pelo contrário. Pessoas e profissionais liberais intensificaram ações no sentido de ajudar ao próximo. É o caso do odontólogo Rafael Tavoni Pasciare, 32 anos. Natural de Araraquara, morou em Trabijú mas, há quatro anos reside e trabalha em São Carlos.

Há onze anos dedicando-se a Odontologia, ao lado de outros nove profissionais embarca nesta segunda-feira, 5, com destino a Óbidos (no Pará) e participa do dia 6 até o dia 15 de outubro, de uma expedição até Santarém (mesmo estado). Serão 500 quilômetros no Barco Hospital Papa Francisco, quando deverão ser atendidas aproximadamente 1,6 mil pessoas que residem em comunidades ribeirinhas.

MOMENTO DE CUIDADOS EXTRAS

Em março, devido a pandemia da Covid-19, as expedições pararam momentaneamente. Justamente para evitar a propagação do novo coronavírus. Nesta época, coincidentemente, um grupo de são-carlenses participaram do último atendimento às comunidades ribeirinhas.

Passados alguns meses, as expedições retornaram. A primeira ocorreu em setembro e agora, no início de outro, a segunda. Rafael irá pela primeira vez e leva na bagagem os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para o seguro atendimento às comunidades carentes.

O odontólogo citou que na região por onde o Barco Hospital Papa Francisco passará há o perigo do contágio. Mas também acumula-se a questão da falta do atendimento médico, desnutrição, questões de saúde pública. “É uma população que sofre com muitas carências. Além do carinho, conforto, vamos levar um pouco de conhecimento para que eles possam saber como combater as doenças”, comentou.

E em época de pandemia, Rafael disse que uma logística já foi traçada em cada parada do Barco Hospital. “Há pessoas treinadas para fazer com que haja o espaçamento necessário entre os pacientes para que não ocorra aglomeração. Quem não possuir máscara irá receber e será ensinado como deve ser utilizada. Haverá álcool em gel e caso alguma pessoa tenha sintomas da Covid-19, será examinada separadamente e encaminhada por uma lancha que acompanha o barco para o hospital mais próximo”, comentou.

ANSIEDADE E VONTADE DE FAZER O BEM

Debutante no Barco Hospital, Rafael não esconde a ansiedade em passar nove dias praticando o “bem sem ver a quem”. “Fui convidado por amigos para fazer parte desta expedição. Conheci um pouco da história do Barco Hospital e a finalidade da sua criação. Posso dizer que tocou meu coração em ter a oportunidade de ajudar as pessoas. As comunidades ribeirinhas são extremamente carentes e necessitam de ajuda. E fazer este gesto uma vez por ano, não pesa em nada. Pelo contrário, nos fortalece como pessoa. Ser solidário, alivia nossa alma. Vamos auxiliar quem necessita, proporcionar qualidade de vida a centenas de pessoas. Isso fortalece nossa espiritualidade. Nos dá um chacoalhão”, ponderou Rafael.

Além do dentista que atua em São Carlos, participa da expedição no Barco Hospital Papa Francisco: Everton Ribeiro do Nascimento (dentista de Mato Grosso do Sul), Victor Vianna Alcebíades (dentista de Santos), Cíntia Rodrigues de Azevedo (clínica geral de São Paulo), Tânia Aparecida Gallerano Lembe (anestesista de Jundiaí), Larissa Sayuri Missumi (radiologista de São Paulo), Stephani da Costa e Souza Freire da Silva (cirurgiã geral de São Paulo), Denilson Daleffe (cirurgião geral de Maringá/PR), Ana Laura Silva Cardin (clínica geral de São José do Rio Preto) e Beatriz Durlacher Arantes de Souza (pediatra de Jaguariúna).

TRAJETO DO BARCO

POLO I

Dias 8 e 9 de outubro: Comunidade Centro Comercial

Comunidades a serem atendidas: Centro Comercial, Vira Volta, Boa Esperança, Costa do Iranduba e Costa da Madalena.

POLO II

10 e 11 de outubro: Comunidade Santana

Comunidades a serem atendidas: Santana, Vila Barbosa e Espírito Santo.

POLO III

12 e 13 de outubro: Comunidade Rio da Ilha

Comunidades a serem atendidas: Rio da Ilha, São Pedro e Ourives.

