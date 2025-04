Demora em internação preocupa familiares de idosa internada na UPA Santa Felícia

Moradora do bairro Itamarati, Elza Pedrusseli Marini, de 81 anos, está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felícia desde a madrugada do dia 22 de abril, com diagnóstico de pneumonia e acúmulo de líquido nos pulmões. Apesar do quadro de saúde delicado, a idosa ainda aguarda, até o momento da publicação desta matéria, uma vaga para internação hospitalar via sistema da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROS).

Segundo relato da filha, a paciente está cadastrada no sistema, mas enfrenta longa espera por uma vaga na Santa Casa. “Gostaria de enfatizar que entendo a alta demanda dos hospitais com os muitos casos de dengue, H1N1 e Covid, porém acho um absurdo que os órgãos da saúde pública demorem todo esse tempo para admitir um paciente nas condições em que minha mãe se encontra”, desabafa.

Ela ainda destaca que, mesmo compreendendo o momento difícil enfrentado pelas unidades de saúde, o atual sistema de regulação tem se mostrado lento e ineficiente, segundo relatos inclusive de profissionais de saúde com quem conversou. “Não sabendo mais a quem recorrer, conto com a colaboração da imprensa para que essa situação ganhe visibilidade”, afirmou.

