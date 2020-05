Demissões no comércio mantém média em São Carlos; aumenta número de acordos entre patrão e empregado

Avenida São Carlos durante a quarentena - Crédito: Maycon Maximino/Arquivo SCA

Desde o dia 18 de março, os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais estão com as portas fechadas, devido às sequenciais quarentenas importas pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal devido a pandemia da Covid-19. Tal decisão foi justamente com o intuito de evitar aglomerações e evitar a propagação do vírus.

Com as lojas fechadas, os comerciantes viram as vendas despencarem, ainda mais próximo a uma data considerada como o “segundo Natal”, que é o Dia das Mães.

Mesmo assim, segundo o advogado do Sindicato dos Comerciários, Emerson Domingues, as demissões não aumentaram substancialmente nos últimos dois meses.

“Desde o dia 18 de março, a média diária de sete rescisões se manteve. Tanto é que neste período parte dos funcionários que trabalharam do administrativo trabalharam em home office e foi feito plantão diário com uma equipe para atender a demanda diária”, disse Emerson.

Segundo ele, neste período, o que aumentou consideravelmente foi a suspensão temporária de trabalho por parte do comércio. “Durante 60 dias parte dos salários são pagos pelo comerciante e a outra parte pelo governo. Foram aproximadamente 150 acordos individuais e 40 coletivos (entre empresas e sindicatos). No total atinge aproximadamente 400 comerciários”, contou. “Porém, a média de rescisão de manteve e não houve até aqui uma explosão de demissões”, pontuou.

EXPECTATIVA NO FUTURO

Durante a entrevista ao São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 11, Emerson disse que aguarda com expectativa o futuro a curto prazo.

Até o dia 31 de maio, o governo do Estado determinou uma nova quarentena. Já a Prefeitura Municipal estipulou até o dia 19. Segundo ele, caso não haja uma flexibilização no comércio e a retomada das atividades com restrição, seguindo os protocolos de segurança, teme por possíveis demissões.

“Os acordos temporários homologados no Sindicato valem até o início de junho. Foi um fôlego que o comerciante ganhou para que o problema fosse amenizado. Agora, o retorno dos trabalhos é fundamental para que os empregos sejam mantidos”, comentou. “Caso novas quarentenas ocorram, demissões não estão descartadas, infelizmente”, salientou, reiterando que hoje, não há demissão em massa na categoria. “Quando um comerciário tem vínculo por mais de seis meses com uma determinada loja, a homologação necessariamente tem que ser feita no sindicato”, finalizou.

