Demarcações na Campos Salles indicam que asfalto faleceu...

Rua com asfalto precário na Vila Monteiro: reivindicações de moradores não atendidas - Crédito: Marcos Escrivani

As demarcações não foram feitas por algum departamento de criminalística forense. Muito menos pela perícia policial. Porém os contornos nas valas, indicam que o asfalto envelhecido (de repente no grupo de risco), envelheceu. Basta apurar se foi uma morte natural ou homicídio culposo ou doloso.

Ironias a parte, este é o estado da rua Campos Salles, na Vila Monteiro. Na tarde de domingo, 14, o São Carlos Agora foi até o bairro a pedido de moradores que não suportam mais o abandono em que se encontra a via (na região da Escola Estadual Arlindo Bittencourt), além do descaso da Prefeitura Municipal.

“Sinceramente? Não sei quantas vezes pedi providências junto a Prefeitura Municipal e para quase todos os vereadores, que demonstram ser incapazes de solucionar este problema”, desabafou um morador que pediu anonimato.

“Assumo que tenho este receio pois, sozinhos, somos o lado fraco de uma corda e quem está no poder, faz vistas grossas para as reivindicações da população e dão atenção em época eleitoral. Em 2020 teremos eleições e espero que a população de São Carlos seja mais consciente e vote com inteligência. Precisamos de políticos compromissados com o povo e não com a fome de poder”, reiterou o morador são-carlense.

