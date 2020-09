Delegado Dejair Rodrigues e equipe da Polícia Civil são recebidos no Paço Municipal

Crédito: Divulgação

O novo Delegado Seccional de São Carlos, Dejair Rodrigues, o Delegado de Polícia Assistente da Seccional, Geraldo de Souza Filho e o Chefe de Investigação da Polícia Civil, José Donizete Sarraf, estiveram no final da manhã desta terça-feira (15/09), no Paço Municipal, em visita oficial ao prefeito Airton Garcia e ao secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

A Seccional de São Carlos atende outros 6 municípios da região: Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e Santa Rita do Passa Quatro. No total a Seccional conta com 135 policiais civis, sendo que 17 são delegados. Somente em São Carlos estão 91 policiais civis, deste efetivo 13 são delegados.

Hoje a cidade conta com 5 distritos policiais e outras 3 delegacias especializadas: DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

A principal função da Polícia Civil é prevenir, repreender e investigar crimes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também