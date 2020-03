Delegado da DIG é homenageado em solenidade da Polícia Militar

Crédito: Divulgação

O Comandante do 38º Batalhão de Policia do Interior, Tenente Coronel PM Valdemir Guimarães Dias, realizou no dia 18 de fevereiro, no auditório do Ciesp, a solenidade de Valorização do Policial Militar, cuja finalidade foi homenagear policiais militares que se destacaram nos meses de outubro a dezembro de 2019, em suas atividades administrativas e operacionais com relevantes serviços prestados à instituição e a comunidade paulista.

Também foi homenageado no evento, o delegado titular da Delegacia de Investigação Geral, Gilberto de Aquino, pela sua dedicação, comprometimento e relevantes serviços prestados, contribuindo sobremaneira na manutenção da ordem e da segurança da população são-carlense.

