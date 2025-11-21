Delegação da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China visita UFSCar

Delegação chinesa da NCEPU em encontro com a Vice-Reitora da UFSCar - Crédito: Denise Britto/CCS

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebeu no último dia 13 de novembro a visita de uma delegação da North China Electric Power University (NCEPU) [https://english.ncepu.edu.cn/]. O objetivo foi estabelecer uma parceria em diversas áreas, incluindo pesquisa, intercâmbio de estudantes e cursos de idiomas. Ao longo do dia, o grupo visitou o Instituto de Línguas (IL), o Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) e o Gabinete da Reitoria.

A comitiva chinesa foi acompanhada pelo Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Moacir Rossi Forim, e pelo Diretor da Divisão de Convênios para Relações Internacionais da Secretaria geral de Relações Internacionais (SRInter), Marcelo Fila Pecenin.

Compondo o grupo da NCEPU estavam: Li Qianqian, Líder da Divisão de Intercâmbio Internacional do International Cooperation Department; professor Zhang Heng, Vice-Reitor e professor da School of Energy, Power and Mechanical Engineering; e a professora Zhao Xing, da School of Renewable Energy. "A UFSCar e a NCEPU buscam estabelecer acordos de cooperação nas áreas estratégicas de Energia e Energia sustentável. Contudo, por serem temas amplos e interdisciplinares, diversas linhas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação podem ser exploradas de forma conjunta", afirmou o Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa da UFSCar.

"A iniciativa da apoximação e da visita partiu gentilmente da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China, na esteira de oportuna indicação por parte de um interlocutor da Reitora da UFSCar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Isso, inclusive, demonstra que a internacionalização não só está inscrita no DNA dos dirigentes da nossa Universidade, mas também é uma marca pela qual a UFSCar já é vista aos olhos de outras instituições de Ensino Superior e pesquisa", destacou Pecenin que, na ocasião, também estava como substituto temporário da Secretária Geral de Relações Internacionais da UFSCar, Ducinei Garcia.

Cursos de idiomas

Uma das frentes de interesse das duas universidades é a parceria na aprendizagem de idiomas. Por isso, a equipe da China foi recebida pelo Diretor do Instituto de Línguas (IL) da UFSCar, Luiz André Neves de Brito.

"Foram iniciadas as discussões para o estabelecimento de um Instituto Confúcio na UFSCar, com o objetivo precípuo de oferecer à comunidade da nossa universidade cursos, oficinas, aulas e outros conteúdos em matéria de língua e cultura chinesas, com vista, entre outros resultados, à preparação de alunos da UFSCar, no que se refere à proficiência no idioma chinês, para participarem satisfatoriamente de potenciais programas de dupla diplomação com a Universidade de Energia Elétrica do Norte da China, ainda a serem estabelecidos formalmente", relatou Pecenin.

Atividades no LCE/DEMa

Atividades de aproximação entre pesquisadores e pesquisadoras aconteceram no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE), vinculado ao Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da UFSCar. Após uma reunião, os pesquisadores chineses apresentaram um vídeo institucional da NCEPU e também fizeram breves apresentações sobre suas áreas de pesquisa e de interesse da instituição chinesa.

Na sequência, foi a vez dos pesquisadores brasileiros apresentarem os estudos e a estrutura da UFSCar. Os temas foram desenvolvidos pelos professores Walter José Botta Jr., um dos coordenadores do LCE; Ernesto Chaves Pereira de Souza, Coordenador da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) UFSCar Materiais; Ivo Freitas Teixeira, do Departamento de Química (DQ); e Sérgio Henrique Evangelista, do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMec). Por fim, a delegação internacional também pôde conhecer as instalações do LCE.

Entre as áreas de interesse, Moacir Forim destaca "o desenvolvimento e a caracterização de novos materiais para aplicações energéticas incluindo materiais avançados para baterias, condutores, supercapacitores, células solares, eletrocatálise, eletrólitos sólidos, dispositivos eletrônicos voltados para geração, conversão, armazenamento e gerenciamento de energia, modelagem, simulação e integração de sistemas energéticos complexos, métodos de monitoramento, diagnóstico, automação, inteligência artificial. Podemos destacar também outras áreas de interesse no mesmo tempo como a produção, conversão e uso eficiente de biomassas, com foco em bioenergia, biocombustíveis avançados e bioinsumos aplicáveis à matriz energética, tecnologias de baixo carbono, hidrogênio verde, economia circular e sustentabilidade ambiental, etc.".

Encontro na Reitoria

Cumprindo a agenda da visita, o grupo foi para o Gabinete da Reitoria, onde foram recepcionados pela professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, vice-reitora da UFSCar. Durante o encontro, ela destacou que é preciso pensar em todas as opções possíveis de parcerias. "É de nosso interesse estreitar as relações de pesquisa, de educação e de trocas culturais com países, que, neste momento, estão desenvolvendo uma relação econômica e de pesquisa com o Brasil", destacou a vice-reitora.

"Temos interesse em ampliar as relações com outros países, estimulando parcerias tecnológicas e trocas culturais; desenvolver um processo de aproximação que permita receber estudantes desses países, assim como criar condições para a ida de nossos pesquisadores interessados, movimento fundamental e estratégico considerando a nossa intenção de participar do CAPES Global", avaliou a professora, em referência ao Programa Redes para Internacionalização Institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento do protagonismo internacional do Brasil.

Encaminhamentos

O encontro, de acordo com a Líder da Divisão de Intercâmbio Internacional da universidade chinesa, foi "muito frutífero". "Não somos parceiros que mantêm os planos no papel. Nós impulsionamos para que as coisas realmente aconteçam", declarou ao final do encontro, convidando, ainda, a equipe da UFSCar para ir até Pequim, onde fica o escritório da NCEPU. Outra proposta de Li Qianqian foi a organização de um workshop para que os estudantes e pesquisadores da UFSCar possam conhecer as áreas de pesquisa da universidade chinesa. "Esperamos que nosso próximo encontro seja em Pequim", convidou a líder da delegação estrangeira.

De acordo com Marcelo Pecenin, a partir do encontro, foi "pactuado, já para o curto prazo, a celebração tanto de um acordo geral de cooperação entre a Universidade de Energia Elétrica do Norte da China e a UFSCar (o chamado "memorando de entendimento"), como de um acordo específico para o intercâmbio de estudantes entre elas, com previsão de isenção da cobrança de taxas acadêmicas pela instituição chinesa, o que poderá viabilizar de maneira decisiva a potencial mobilidade de alunos da UFSCar lá".

"No médio a longo prazo, como uma espécie de evolução da mobilidade acadêmica entre as nossas universidades, a expectativa é de levar a cabo a celebração também de um potencial acordo de dupla diplomação no nível de graduação", revelou Pecenin.

"A iniciativa avança os objetivos da UFSCar de internacionalização e contribui para ampliar a presença da UFSCar em redes globais de pesquisa e educação, nesse em específico, com países que compõem o BRICS", avaliou Forim.

Assessoria de imprensa

Leia Também