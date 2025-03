Degraus de escada se desintegram e causam acidentes no SÃ£o Carlos 8

Crédito: Whatsapp SCA

Em otutubro de 2024, cuidadora Neilde Justino dos Santos Pereira, residente em um dos apartamentos do condomínio de prédios localizados na rua Aurora Godoy Carrera, no São Carlos 8, definia uma escada deteriorada de um dos predinhos como “perigo iminente”. Cerca de quatro meses depois, a profecia dela se cumpriu e várias crianças acabaram se machucando na escada.

Em um dos “predinhos” (como são chamados os imóveis), a escada que dá acesso aos apartamentos do piso superior está se “desintegrando”, abrindo grandes buracos e o risco de acidentes, segundo ela, é imenso, pois fica uma grande lacuna entre um degrau e o outro. “A altura até o chão é de uns 4 ou 5 metros”, explicava a cuidadora.

Na época, elEa disse que se mudou para o bairro há aproximadamente 7 meses e o problema já existia. Seu genro, por exemplo, foi uma das vítimas da escada, sofrendo escoriações em uma das pernas.

“Está caindo pedaços de concreto”, afirmou. “A escada já perdeu pelo menos uns quatro degraus”, emendou. Neilde explicou ainda que no prédio onde reside há famílias que possuem crianças pequenas, cujas idades variam de 1 ano a 9 anos. “Muitas vezes elas brincam e um descuido poderá ocorrer um acidente com consequências que podem ser graves. Se uma dessas crianças ‘escapar’ da nossa atenção pode se machucar”, lamentou.

Neilde frisou que todos os moradores do predinho em questão correm risco de morte. “Pelo que sei, a Prohab seria a responsável pelos imóveis e uma vizinha minha entrou em contato e a resposta que teve é que eles não poderiam fazer nada e se quisesse resolver o problema, teria que tirar o dinheiro do bolso”, finalizou.

OUTRO LADO - O presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, após tomar conhecimento da denúncia e por determinação do prefeito Netto Donato, vai realizar uma visita no local com a equipe técnica da empresa para verificar as denúncias e como esse problema poderá ser resolvido pelos órgãos competentes. Os moradores também podem entrar em contato pelo telefone 3373-7600 na diretoria da PROHAB.

