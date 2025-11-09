(16) 99963-6036
Defesa Civil registra queda de árvores durante chuva de 25 milímetros neste sábado

09 Nov 2025 - 08h28Por Da redação
Queda de árvore na região do IFSP - Crédito: Whattsapp SCAQueda de árvore na região do IFSP - Crédito: Whattsapp SCA

A Defesa Civil de São Carlos registrou sábado (8) um acumulado de 25 milímetros de chuva entre 0h e 16h45na área urbana do município. Apesar do volume moderado, o temporal provocou quedas de árvores e danos na pavimentação em diferentes pontos da cidade.

De acordo com o boletim do órgão, o Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de queda de árvores no bairro Varjão, além de um registro na estrada do IFSP.

Equipes da Secretaria Municipal de Qualidade UrbanaGuarda MunicipalSAAE e Agentes de Trânsito também atuaram em conjunto nas ocorrências.

A Defesa Civil informou ainda que houve sinalização em locais com problemas na pavimentação, especialmente na Avenida Regit Arab, na Rua Dona Alexandrina e na Avenida Trabalhador São-carlense, onde o asfalto foi danificado pela chuva.

O município segue em atenção preventiva para possíveis novos episódios de chuva intensa. A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados e acione o número 199 em caso de emergência.

