Defesa Civil registra queda de árvores durante chuva de 25 milímetros neste sábado

Queda de árvore na região do IFSP - Crédito: Whattsapp SCA

A Defesa Civil de São Carlos registrou sábado (8) um acumulado de 25 milímetros de chuva entre 0h e 16h45na área urbana do município. Apesar do volume moderado, o temporal provocou quedas de árvores e danos na pavimentação em diferentes pontos da cidade.

De acordo com o boletim do órgão, o Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de queda de árvores no bairro Varjão, além de um registro na estrada do IFSP.

Equipes da Secretaria Municipal de Qualidade Urbana, Guarda Municipal, SAAE e Agentes de Trânsito também atuaram em conjunto nas ocorrências.

A Defesa Civil informou ainda que houve sinalização em locais com problemas na pavimentação, especialmente na Avenida Regit Arab, na Rua Dona Alexandrina e na Avenida Trabalhador São-carlense, onde o asfalto foi danificado pela chuva.

O município segue em atenção preventiva para possíveis novos episódios de chuva intensa. A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados e acione o número 199 em caso de emergência.

