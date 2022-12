Defesa Civil Estadual faz vistoria em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma equipe da Defesa Civil do estadual, chefiada pelo coordenador regional, Amarildo Calegari, esteve em São Carlos na tarde desta quinta-feira. O trabalho foi verificar as áreas atingidas pelos temporais de quarta-feira (28). A Casa Militar do Governo do Estado determinou imediatamente a inspeção para avaliar situação, semana que vem teremos ainda uma visita técnica, com engenheiros, para identificar demandas e ver qual encaminhamento será dado pela Defesa Civil estadual”, explicou o coordenador regional da Defesa Civil estadual.

A equipe foi recebida por um grupo formado por determinação do prefeito Airton Garcia, para identificar prioridades e atuar da maneira mais rápida e eficaz para retomar a normalidade. O secretário de Planejamento, Netto Donato, o vice-prefeito, Edson Ferraz; o secretário de Obras, João Muller; o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero; o diretor da Secretaria de Segurança Pública, Paulo Belonci e os assessores especiais do prefeito, Rafinha Almeida e Rodolfo Hernane, acompanharam a vistoria.

“São Carlos tem uma Defesa Civil muito atuante, mas com tanto volume de água, em tão pouco tempo, cidade nenhuma consegue realmente dar a resposta necessária”, afirmou Amarildo Calegari. Foram 241 milímetros de chuva em menos de 24 horas, mais que a média de todo o mês de dezembro nos últimos 17 anos. O Cemaden, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais informou que São Carlos foi a cidade em que mais choveu em todo o país na quarta-feira.

Para o secretário de Planejamento, Netto Donato, a presença da Defesa Civil estadual reforça o compromisso do Governo do estado em auxiliar na recuperação da cidade. “Vamos agilizar o trabalho, providenciar o que for necessário para que esta ajuda chegue no menor prazo possível”, afirmou. Já o vice-prefeito, Edson Ferraz, destacou a soma de esforços de todos os setores da Prefeitura. “Somente com um trabalho integrado, em cooperação, poderemos retomar a normalidade e continuar os projetos que minimizam e previnem as enchentes”, disse Ferraz.

