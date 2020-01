Defesa Civil estadual confirma que São Carlos foi a mais castigada da região

Crédito: Divulgação

Após a chuva do último domingo (12/01), 167,8 mm de água em 20 minutos, ocasionando novamente inundações nas áreas de risco da cidade como baixada do mercado municipal, rotatória do Cristo, kartódromo, Praça Itália e pontilhão da Travessa 8, a Prefeitura de São Carlos solicitou ajuda para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que imediatamente enviou uma equipe para a cidade.

No fim da manhã desta segunda-feira (13/01), o prefeito Airton Garcia recebeu o coordenador regional da Defesa Civil, Amarildo Callegari, a capitã Fernanda Rafaela Lourenço de Moraes, diretora do Núcleo de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo e a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Edna Martins.

Após reunião no Paço Municipal a equipe da Defesa Civil do Estado, acompanhada do diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero, dos secretários de Segurança Pública, Samir Gardini e de Serviços Públicos, Mariel Olmo, vistoriou as áreas atingidas.

“Realizamos o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tivemos chuvas de forte intensidade em muitas regiões do Estado e enviamos diversos alertas. Em São Carlos a chuva desse domingo foi muito volumosa. Semana passada um representante nosso esteve aqui fazendo uma vistoria por conta do primeiro pico de chuva, porém essa segunda chuva piorou a situação, potencializando os problemas. Agora estamos realizando nova vistoria para reestabelecer os serviços essenciais em menor tempo possível”, explicou a capitã Fernanda Rafaela Lourenço de Moraes, diretora do Núcleo de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Capitã Rafaela disse, ainda, que as ações da Defesa Civil são emergenciais e somente decorrentes dos desastres em virtude da chuva. “Nos vamos fazer a vistoria completa e encaminhar o relatório para a Secretaria Nacional da Defesa Civil para solicitar repasses de recursos, além disso, estamos auxiliando a Prefeitura de São Carlos no preenchimento da documentação exigida”, finalizou.

Pedro Caballero informou para a equipe do Estado que nos 12 primeiros dias de janeiro já choveu 470 mm. “Só a chuva de ontem precipitou 167,8 mm. Este é o maior volume de chuvas dos últimos 15 anos. A média de chuvas para o mês de janeiro em todo este período costumava ficar na casa de 250 mm”, relatou o diretor da Defesa Civil de São Carlos.

O local mais castigado novamente foi a região do Mercado Municipal. A água atingiu 1,50 metros invadindo 120 lojas. Na Rotatória do Cristo a água ultrapassou 2,50 metros inclusive um ciclista ficou ilhado na rotatória e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social atendeu 40 famílias que tiveram as casas parcialmente invadidas pela chuva, principalmente na região do CDHU.

De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, Amarildo Callegari, o relatório também será encaminhado para o governador João Doria. “O estrago foi grande, tanto que o governador determinou que a vistoria fosse realizada imediatamente. Com a elaboração desse material o Governo do Estado vai ter a dimensão exata dos estragos e como poderá ajudar o município com parcerias e obras de combate às enchentes”.

Já Edna Martins, coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Regional, disse que o secretário Marco Vinholi solicitou que fosse dada atenção especial e prioritária para São Carlos. “A partir do diagnóstico que será feito pela Defesa Civil serão definidas as ações. Obras de combate às enchentes devem ser articuladas com as demais pastas a partir da Secretaria de Desenvolvimento Regional”.

“A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão trabalhando nas ocorrências e para dar maior segurança aos comerciantes da cidade. “O patrulhamento foi reforçado, com as rondas intensificadas e as nossas câmeras da região central do comércio não foram atingidas. A Guarda Municipal também está recebendo os pedidos de ajuda pelo telefone 153”, garantiu Samir Gardini, secretário de Segurança Pública.

O prefeito Airton Garcia já agendou uma audiência em Brasília nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, às 10h, com o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto. “Na verdade não é uma obra só que resolve o problema das enchentes, mais várias, por isso toda ajuda será bem vinda. Vamos passar o chapéu no Governo do Estado e também no Governo Federal”, finalizou o prefeito.

A equipe da Defesa Civil do Estado vistoriou a baixada do Mercado Municipal, Pontilhão da Praça Itália, pontilhão da Travessa 8, CDHU, kartódromo, região da Chaminé e Rotatória do Cristo.

A Prefeitura de São Carlos já decretou situação de emergência no município. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na edição do último dia 9 de janeiro, logo após a primeira chuva.

