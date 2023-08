Defesa Civil emite nota e alerta para temporais na região de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Defesa Civil emitiu nota no início da noite de quinta-feira, 17, alertando para mudança drástica no clima em todo o estado de São Paulo, com a possibilidade ainda, de queda na temperatura.

De acordo com o órgão estadual, a previsão é de que a chuva chegue e forte. Na região de São Carlos, de acordo com a nota, pode ocorrer pancadas de chuvas com descarga elétrica, além de fortes rajadas de vento que podem se aproximar dos 80 km/h. Não descartou inclusive, a possibilidade de granizo.

Esta mudança climática deve começar a partir da noite desta sexta-feira, 18 e persistir até segunda-feira, 21.

Em caso de emergências, o órgão solicita para que membros da entidade sejam acionados pelo fone 199 ou ainda, pelo Corpo de Bombeiros, pelo fone 193.

Leia Também