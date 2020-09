Defesa Civil emite alerta e prevê chuvas com descargas elétricas na região de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu no início da noite deste sábado, 19, um boletim meteorológico onde alerta para a possibilidade de pancadas de chuvas com descargas elétricas em várias regiões do interior e rajadas de vento intenso. Entre elas, São Carlos. A condição do clima deve se manter até terça-feira, 22.

Segundo a nota, em grande parte do Estado, com destaque para o interior, onde há também condição para queda de granizo em pontos isolados. Os atuais modelos meteorológicos indicam mais intensidade para as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Franca, Bauru, Marília, Araraquara, São Carlos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Metropolitana de São Paulo, em que, consequentemente, há risco de maiores transtornos.

Deverão, ainda, ter atenção especial as regiões do Vale do Ribeira, Baixada Santista, Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto, em razão da tendência de acumulados elevados em 72 horas, o que colabora para deixar o solo encharcado, aumentando o risco de deslizamentos, alagamentos, enchentes e enxurradas, principalmente nas áreas mais vulneráveis.

