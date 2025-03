Defesa Civil de SP alerta para chegada de frente fria e monta gabinete de crise a partir de domingo

Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

A chegada de uma frente fria pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de até 80 km/h em algumas regiões do estado de São Paulo. A mudança no tempo acontece entre domingo (9) e segunda-feira (10). Para alinhar as ações de prevenção, a Defesa Civil do Estado de São Paulo se reuniu nesta sexta-feira (7) com integrantes das defesas civis municipais para apresentar o cenário meteorológico dos próximos dias.

As regiões com alto risco de chuvas são: região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, bem como as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília.

Já as regiões que apresentam risco moderado são: Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Diante desse cenário, é fundamental que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil e adote medidas preventivas para minimizar os impactos.

O diretor do núcleo de situação de Anormalidade da Defesa Civil, Capitão PM Rodrigo Fiorentini, afirmou na reunião que o cenário dos próximos dias é alarmante. “Pedimos à população para que todos fiquem atentos aos alertas do cellbroadcast e que os municípios deem uma atenção maior nas ações de prevenção e proteção do cidadão”, ressalta.

Calor extremo

No domingo (09), a previsão meteorológica indica que o estado de São Paulo pode registrar temperaturas extremas. O forte calor será provocado por uma massa de ar quente sobre o estado, com máximas que podem superar os 37°C em algumas regiões, além da capital com 35ºC.

Esse aquecimento intenso indica a mudança no tempo em todo o estado de São Paulo, entre a madrugada de domingo (9) para segunda-feira (10), com a chegada da frente fria. Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça as ações de prevenção para o calor intenso.

Na capital paulista, a Defesa Civil vai distribuir água para a população das 11h às 15h do domingo (9), no Parque Ibirapuera, local onde deve receber alguns blocos no pós-Carnaval. A ação será feita em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

“A Defesa Civil está cada vez mais se posicionando como órgão de excelência, acolhendo e orientando os cidadãos. A principal recomendação é para que a população se hidrate”, afirma o Tenente Maxwel de Souza, da Defesa Civil de São Paulo. O órgão estadual recomendou aos municípios para que realizem ações para apoiar e auxiliar a população durante as altas temperaturas.

Pela primeira vez, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para onda de calor. Moradores dos municípios de Presidente Prudente e Araçatuba, na região oeste do estado, receberam a mensagem pelo celular. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a previsão indica que as temperaturas permanecerão extremamente elevadas até domingo (9).

Na mensagem do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se mantenha hidratada, bebendo água regularmente. Também é importante evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e ter cuidados especiais com crianças e idosos.

