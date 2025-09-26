(16) 99963-6036
Defesa Civil de São Carlos participa de treinamento sobre segurança de barragens em Ibaté

26 Set 2025 - 21h50Por Jessica Carvalho R.
A Defesa Civil de São Carlos participou na última quarta-feira (23/09) da Capacitação sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens e Elaboração de Plano de Contingência Municipal, realizada em Ibaté. O encontro reuniu cerca de 140 representantes de 92 municípios, além de integrantes do Ministério Público, concessionárias de energia elétrica e empreendedores do setor.

Promovido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, o evento teve como objetivo apoiar os municípios na integração, planejamento e execução de Planos de Contingência, fundamentais para a prevenção de riscos e a segurança das comunidades.

O treinamento teve destaque para São Carlos, município que abriga diversas barragens essenciais ao sistema regional de fornecimento de energia elétrica. A rede envolve a CPFL, a concessionária Águas de São Carlos (SP Águas), a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) e a Prefeitura.

A cidade foi representada pela equipe da Defesa Civil municipal e pesquisadores da UFSCar. Também foram ministradas cinco palestras pelo Tenente PM Tiago Lourenço e pelo Cabo PM Villalba, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado, que abordaram temas como o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e a integração da Política Nacional (PNPDEC), os aspectos legais da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a elaboração participativa do Plano de Ação de Emergência (PAE) e a construção do Plano de Contingência Municipal (PLANCON), com foco específico em barragens.

Participaram da capacitação o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero; as professoras da UFSCar, Érica Pugliesi e Roberta Sanches; o coordenador regional da Defesa Civil do Estado, Amarildo Calegari; o chefe de operações da Defesa Civil de São Carlos, Leandro Pinheiro; a assistente administrativa Leonir Cominotte; além do aluno de Engenharia Civil da UFSCar, Stanlei Cramolichi.

