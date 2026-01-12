Defesa Civil atualiza alerta para chuvas até a próxima segunda-feira

Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

A Defesa Civil de São Carlos informou nesta segunda-feira (12) que o município permanece em estado de atenção devido à previsão de chuvas até a próxima segunda-feira (19). O período será marcado por calor intenso nas manhãs e chuvas intermitentes durante a tarde e a noite.

De acordo com o órgão, a instabilidade atmosférica é provocada pelo transporte de umidade da região amazônica para o Sudeste, favorecendo a formação de pancadas de chuva típicas do verão. Embora rápidas, essas precipitações podem ocorrer com grande volume de água em curto intervalo de tempo.

O diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, reforçou o alerta à população. “Estamos entrando em um período de instabilidade que deve se estender até o início da próxima semana. Teremos calor pela manhã, com temperaturas elevadas, e pancadas de chuva à tarde e à noite. Essas precipitações são rápidas, mas podem trazer grande volume de água em pouco tempo, aumentando o risco de enxurradas, alagamentos e descargas elétricas”, destacou.

Caballero também orientou os moradores a evitarem áreas de risco, como margens de córregos, regiões sujeitas a alagamentos e locais com histórico de deslizamentos. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros seguem em estado de atenção para prestar apoio à população, se necessário.

