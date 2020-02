Defesa Civil alerta: sexta-feira pode ter chuva forte e possibilidade de alagamentos

Nuvem carregada se aproximando de São Carlos - Crédito: Colaborador/SCA

A sexta-feira, 7, pode ser marcada por chuvas fortes em São Carlos. Principalmente no período da tarde com reais chances de alagamentos.

O alerta foi feito no início da manhã pelo diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero. Ele informou que a previsão não é das mais animadoras e a precipitação prevista pode trazer transtornos nas áreas de risco da cidade.

“A previsão é de chuvas fortes durante a tarde e pode causar transtornos nas áreas que são atingidas pelas enchentes. As pessoas têm que estar atentas e se precaverem”, comentou.

MESES CHUVOSOS

Durante a entrevista, Caballero disse que os dois primeiros meses de 2020 são os mais chuvosos dos últimos anos. Em janeiro, por exemplo, choveu mais que o dobro do que a média prevista para os últimos anos, provocando nas duas primeiras semanas do mês duas grandes enchentes.

Fevereiro manteve a rotina de chuvas e em apenas sete dias totalizou 149,9 mm, 50% do que é previsto para todo o mês.

“Para tentar atenuar e deixar o cidadão antenado com a meteorologia, pedimos para que se cadastre na Defesa Civil através do 40.199 e envie um SMS e seu CEP. É apenas isso. Assim todos terão alertas da Defesa Civil Estadual referente ao município de São Carlos. São informações online sobre a previsão do tempo”, relatou.

TRANSTORNOS E ESTRAGOS

A tarde e noite de quinta-feira, 6, foi de mais transtornos e estragos para a população são-carlense, uma vez que em três oportunidades ocorreram pancadas de chuva.

A primeira, por volta das 13h e uma nuvem isolada atingiu a região noroeste (Jardim Santa Felícia e bairros adjacentes). Foram aproximadamente 40 minutos de chuva que alagou o Córrego Mineirinho. A Rotatória do Cristo ficou alagada e atingiu dois carros, mas sem vítimas.

No final da tarde, por volta das 18h, outra pancada e foram registrados 40 mm de água. A chuva atingiu toda a cidade. “As nuvens carregadas causaram temor nas pessoas, mas a precipitação foi generalizada e não trouxe prejuízos na área central e sim erosões nas margens do Córrego Monjolinho e causou interdição parcial nas Avenidas Trabalhador São-carlense e Avenida Francisco Pereira Lopes.

Por fim, segundo Caballero, a última chuva do dia aconteceu por volta das 22h30. “Foram mais 25 a 30 mm e a precipitação durou aproximadamente 1h30”, comentou, salientando que não foram registradas inundações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também