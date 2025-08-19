Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta terça-feira (19/08) para o aumento expressivo do risco de queimadas nas regiões de Araraquara e São Carlos. A combinação entre temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar cria um ambiente altamente propício à propagação de incêndios, especialmente em áreas com vegetação seca, pastagens e terrenos abandonados.

“A previsão para os próximos dias indica máximas de até 30 °C e mínimas de 13 °C, o que exige atenção especial com a saúde de idosos, crianças e animais domésticos”, afirmou o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero.

A Defesa Civil também alerta que a partir de quarta-feira (20/08), o Estado deve enfrentar um período de calor incomum para esta época do ano, conhecido como “veranico”. Esse fenômeno, típico do inverno, é marcado por dias ensolarados, clima seco e temperaturas elevadas, semelhantes às do verão. A previsão é que dure entre três e cinco dias.

Esse cenário é resultado de uma massa de ar seco combinada com um bloqueio atmosférico, que impede a chegada de frentes frias e favorece a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste.

Com o tempo seco e o calor intenso, o risco de incêndios florestais aumenta consideravelmente. A Defesa Civil reforça que é proibido utilizar fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou à margem de rodovia. Além de ser crime ambiental, essa prática coloca em risco a saúde pública, o meio ambiente e a segurança das comunidades.

“Estamos diante de uma condição climática que exige responsabilidade coletiva. Qualquer descuido pode gerar focos de incêndio com consequências graves para a população e o meio ambiente. É fundamental que todos colaborem evitando o uso do fogo e denunciando práticas irregulares”, comentou Pedro Caballero. Em caso de emergência A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 para denúncias ou orientações sobre prevenção de queimadas e outras ocorrências.

