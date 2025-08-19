(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Cidade

Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas

19 Ago 2025 - 21h13Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas -


A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta terça-feira (19/08) para o aumento expressivo do risco de queimadas nas regiões de Araraquara e São Carlos. A combinação entre temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar cria um ambiente altamente propício à propagação de incêndios, especialmente em áreas com vegetação seca, pastagens e terrenos abandonados.

“A previsão para os próximos dias indica máximas de até 30 °C e mínimas de 13 °C, o que exige atenção especial com a saúde de idosos, crianças e animais domésticos”, afirmou o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero.
A Defesa Civil também alerta que a partir de quarta-feira (20/08), o Estado deve enfrentar um período de calor incomum para esta época do ano, conhecido como “veranico”. Esse fenômeno, típico do inverno, é marcado por dias ensolarados, clima seco e temperaturas elevadas, semelhantes às do verão. A previsão é que dure entre três e cinco dias.

Esse cenário é resultado de uma massa de ar seco combinada com um bloqueio atmosférico, que impede a chegada de frentes frias e favorece a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste. 

Com o tempo seco e o calor intenso, o risco de incêndios florestais aumenta consideravelmente. A Defesa Civil reforça que é proibido utilizar fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou à margem de rodovia. Além de ser crime ambiental, essa prática coloca em risco a saúde pública, o meio ambiente e a segurança das comunidades. 

“Estamos diante de uma condição climática que exige responsabilidade coletiva. Qualquer descuido pode gerar focos de incêndio com consequências graves para a população e o meio ambiente. É fundamental que todos colaborem evitando o uso do fogo e denunciando práticas irregulares”, comentou Pedro Caballero.  Em caso de emergência A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 para denúncias ou orientações sobre prevenção de queimadas e outras ocorrências.

Leia Também

Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos
Cidade21h05 - 19 Ago 2025

Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos

Prefeitura lança Comitê Intersetorial da Primeira Infância
Cidade19h21 - 19 Ago 2025

Prefeitura lança Comitê Intersetorial da Primeira Infância

Djalma Nery articula parceria com IFSP para tentar reabrir Restaurantes Populares em São Carlos
Programa social 17h40 - 19 Ago 2025

Djalma Nery articula parceria com IFSP para tentar reabrir Restaurantes Populares em São Carlos

Elydia Benetti, primeira vereadora de São Carlos, completaria 119 anos
Memória 17h36 - 19 Ago 2025

Elydia Benetti, primeira vereadora de São Carlos, completaria 119 anos

CIESP se reúne com Prefeitura de São Carlos para discutir crise
Tarifaço do Trump17h28 - 19 Ago 2025

CIESP se reúne com Prefeitura de São Carlos para discutir crise

Últimas Notícias