Defesa Civil alerta para a baixa umidade do ar neste final de semana em São Carlos

Queimada em São Carlos -

A Defesa Civil de São Carlos, com base nas informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, emitiu alerta para o risco de incêndios neste fim de semana. A situação é crítica devido à baixa umidade relativa do ar, que pode atingir níveis próximos de 30%, metade do necessário para o bem-estar de seres humanos, animais e plantas. Além disso, a previsão é de grande amplitude térmica, com temperaturas de até 32°C à tarde e queda para cerca de 10°C à noite, sem expectativa de chuva nos próximos dias.

Diante desse cenário, o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero, fez recomendações importantes à população. Segundo ele, “não temos previsão de chuva e a umidade pode chegar a 30%, enquanto o corpo humano precisa de 60%. Então, estamos com a metade do necessário. Isso aumenta muito o risco de queimadas, principalmente neste fim de semana”. Caballero acrescenta que “ninguém deve colocar fogo em vegetação, seja rasteira ou qualquer tipo, e nem queimar resíduos ou lixo, porque o ar, com a temperatura baixa à noite, não vai dissipar a fumaça”, o que pode causar problemas respiratórios.

Saúde - Pedro Caballero também faz alertas sobre os cuidados com a saúde, destacando que “é muito importante hidratar, especialmente crianças, bebês e idosos. Não se deve fazer atividade física entre 3 e 5 da tarde. É essencial usar protetor solar e cobertura na cabeça para quem estiver exposto ao sol nesse período”. E reforça: “o índice de raios ultravioleta está alto e a umidade baixa afeta não só os humanos, mas também plantas e animais”.

Segundo Caballero, “a Defesa Civil estará monitorando e qualquer denúncia pode ser feita pelos telefones 193, 190 e 199. A Guarda Municipal também estará acompanhando casos de incêndio, que é crime”. Caballero enfatiza que “todos os incêndios que ocorreram em São Carlos têm origem humana, por isso é essencial que a comunidade participe da fiscalização e evite ações que possam provocar queimadas”.

Leia Também