Decreto que implantou UFSCar completa 57 anos

Nesta sexta-feira, 23 de maio, completam-se 57 anos da promulgação do Decreto número 62.758, assinado pelo general Costa e Silva (1899-1969) que autorização a instalação da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Estiveram presentes à solenidade os deputados federais Ernesto Pereira Lopes (1905-1993) e Lauro Monteiro da Cruz (1904-1989). Cruz foi o autor da emenda que criou a universidade.

A UFSCar foi a primeira universidade federal a criada no Estado de São Paulo. Ela iniciou suas atividades no dia 13 de março de 1970, nas instalações da antiga Fazenda Trancham. Naquela oportunidade, a instituição de ensino superior recebeu os primeiros 96 alunos para cursos inovadores, como Engenharia de Materiais, então pioneiro na América Latina e Licenciatura em Ciências, que foi extinto.

Apesar ade o decreto ter sido assinado em 1968, a UFSCar foi criada com a promulgação da lei Federal número 3.835, de 13 de dezembro de 1960. Atualmente, além do campus de São Carlos, a universidade mantém campi em Araras (criado em 1991), Sorocaba (criado em 2005) em Lagoa do Sino, em Buri (criado em 2013).

REVOLUÇÃO NO ENSINO E NA TECNOLOGIA - A implantação da Universidade Federal foi uma grande conquista para São Carlos, então uma cidade de 90 mil habitantes que já abrigava o campus da Universidade de São Paulo. Assim, o município toda a região via florescer um polo universitário de reputação internacional. A criação da UFSCar – primeira universidade federal no Estado de São Paulo – foi oficializada dois anos antes, pelo decreto No. 62.758, de 1968.

Em 2024, a UFSCar contava com 15.769 alunos, sendo 11.787 estudantes de graduação, 3.982 estudantes de pós-graduação. Deste total, 63 estudantes são estrangeiros, vindo de 25 países de quatro Continentes, como Alemanha, EUA, Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Congo, Espanha, Guiné, Itália, Japão, Guatemala, Gana, Guiné Equatorial, Moçambique, Nigéria, Paraguai, Peru, Portugal, Quênia, São-Tome, Síria, Venezuela e Uruguai.

Quanto à etnia, 3.937 estudantes se declaram brancos, 951 se declaram pardos, 321 se declaram pretos não quilombolas, 9 se declaram pretos quilombolas, 2454 se declaram indígenas, 23 se declaram indígena não aldeado e 20 se declaram indígena aldeado. O número de “não informados” é de 5.266 e o de “sem declaração” é de 805.

Para possibilitar o funcionamento das unidades da UFSCar, ela contava com um total de 2.212 servidores. Eles estão distribuídos em quatro campi: São Carlos, Sorocaba, Lagoa do Sino e Araras. O Campus São Carlos possui 6.450.000 m² de área total e 188.100 m² de área construída. O Campus Araras, fundado em 1991, possui 2.300.000 m² de área, com 45.900 m². O Campus Sorocaba, criado em 2005, tem área de mais de 700 mil m² e 46.300 m² de área construída. O Campus Lagoa do Sino, criado em 2012, está instalado em uma fazenda de 643 hectares. Atualmente tem cerca de 10 mil m² de área construída.

O orçamento da UFSCar para 2024 para a manutenção das atividades de custeio e para o Programa Nacional de Assistência Estudantil era de R$ 60 milhões. Não há planos de expansão para o momento. O orçamento geral da Universidade, definido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), não inclui recursos para pesquisa. Os recursos de pesquisa vem das agências de fomento.

A UFSCar conta com 65 opções de cursos de graduação presenciais distribuídos nos seus quatro Campi. A lista de cursos inclui opções de bacharelado e licenciatura, como Administração, Agroecologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Especial, Educação Física, Educação Musical, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Física, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Filosofia, Física, Fisioterapia, Geografia, Gerontologia, Gestão e Análise Ambiental, Imagem e Som, Letras, Linguística, Matemática, Medicina, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação, Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, Terapia Ocupacional, Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais e Turismo.

A interação com os municípios onde a UFSCar tem campi e com as regiões se dá principalmente através das parcerias. Além da formação com excelência e qualidade de profissionais em diversas profissões, contribuindo para o mercado de trabalho regional, a Universidade realiza diversas parcerias com os municípios através de projetos de extensão nas mais diversas áreas do conhecimento.

A política de extensão adotada nos últimos anos na UFSCar está comprometida com o fortalecimento da função da Universidade, isto é, produzir, sistematizar e difundir conhecimento, desenvolvendo suas atividades de pesquisa e ensino interligadas com as demandas dos setores externos (vários segmentos da população) por meio de ações de extensão.

Além disso, a interação se dá também pelas unidades de saúde, no caso de São Carlos, a partir da atuação da Unidade Saúde Escola e do Hospital Universitário que oferece atendimento de saúde à população.

“A UFSCar compõe um polo importante no ecossistema de ciência e tecnologia que marca a história de São Carlos. Foi resultado da luta política local para trazer para o interior a primeira universidade federal do Estado de São Paulo. Foi resultado de grande esforço do deputado federal Ernesto Pereira Lopes e do professor Sérgio Mascarenhas. A Federal implantou cursos inéditos, como Engenharia de Materiais e Engenharia Física e também na prestação de serviços para várias empresas. A instituição formou e forma grandes profissionais e faz parte da história de sucesso de São Carlos. Meus parabéns à toda família UFSCar e reforço que temos a primazia de abrigar uma instituição que tanto contribui para nosso progresso social e econômico”, ressalta Sylvio Goulart Rosa Júnior, presidente da Fundação ParqTec.

Economista, escritor e professor da UFSCar, Luiz Fernando Paulillo ressalta que a universidade está ligada ao DNA de São Carlos. “Tudo em São Carlos (indústria, comércio, agricultura e os variados serviços – como, por exemplo, o do setor imobiliário) precisa estar vinculado economicamente ao desenvolvimento do nosso ecossistema de ciência e tecnologia, da educação, das inovações (na indústria, nas startups, na inteligência artificial, nas universidades, etc). Trata-se do DNA do município. Ele já está definido. A economia local precisa entender que, potencializando articulações e ações neste campo, não ficará para trás em nada da economia regional (como em repasses de ICMS e outros impostos). Não precisamos copiar nenhum município. São Carlos é diferente por ser do campo da tecnologia, das universidades, da pesquisa & desenvolvimento”, destaca.