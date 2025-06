De volta à sala de aula: São Carlos avança na alfabetização de jovens e adultos

Compartilhar no facebook

Com aulas acessíveis, parcerias inovadoras e acolhimento individualizado, a Secretaria Municipal de Educação aposta na transformação pela educação.

Imagine redescobrir o mundo das palavras aos 40, 50 ou até 70 anos. Em São Carlos, essa cena tem se tornado realidade graças aos novos passos da Secretaria Municipal de Educação em direção a uma cidade mais alfabetizada e inclusiva.

O município aderiu ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma iniciativa do Ministério da Educação que une esforços de municípios, estados e governo federal para levar escolaridade a quem, por diferentes razões, não pôde concluir o ensino fundamental ou médio.

Dentro desse compromisso, São Carlos também passou a integrar o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado especialmente à alfabetização gratuita de jovens, adultos e idosos que ainda não aprenderam a ler e escrever.

Maria Alice Zacharias, chefe da Seção de EJA e articuladora regional do pacto, coordena a identificação de novos estudantes e garante que cada um deles seja encaminhado à E.M.E.J.A. Austero Manjerona, escola referência na educação de jovens e adultos da cidade. “Nossa prioridade é acolher cada pessoa com dignidade e garantir que esse retorno aos estudos seja significativo e contínuo”, afirma.

Uma das conquistas mais emblemáticas foi a parceria com a Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, pasta coordenada por Leonardo Orlando, que indicou a empresa Celebre, através da qual viabilizou a formação da primeira turma do PBA Ciclo 2025. São cerca de 40 trabalhadores que agora começam seus dias de forma diferente: de segunda a quinta-feira, eles assistem às aulas na Fundação Educacional São Carlos (FESC) logo cedo, tomam o café da manhã e só então seguem para o trabalho. Um modelo simples, mas transformador.

As inscrições para o ciclo 2025 do PBA já estão abertas e vão até 20 de junho. Os interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou pelos telefones e WhatsApps (16) 3373-3222, (16) 99235-2190 e (16) 3364-2434. As turmas estão distribuídas em vários pontos da cidade, para facilitar o acesso.



