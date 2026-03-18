O Procon São Carlos, vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, intensificou o acompanhamento dos preços de combustíveis no município. A ação segue orientações da Fundação Procon-SP e da Secretaria Nacional do Consumidor, com o objetivo de ampliar a transparência e oferecer mais informações aos consumidores.

De acordo com as diretrizes apresentadas em reunião com o Procon-SP, a coleta de dados passou a ser realizada de duas a três vezes por semana, em dias e horários alternados. A estratégia busca garantir maior representatividade dos preços praticados na cidade. Os postos são escolhidos de forma aleatória, abrangendo diferentes regiões e bandeiras.

O levantamento considera exclusivamente os valores para pagamento à vista, sem incluir descontos promocionais ou programas de fidelidade. São monitorados os preços da gasolina comum, etanol comum e diesel S10.

Na pesquisa mais recente, realizada em 16 de março, a gasolina comum apresentou variação entre R$ 5,95 e R$ 6,89. Já o etanol oscilou de R$ 3,94 a R$ 4,59. O diesel S10 registrou a maior diferença, com preços entre R$ 6,49 e R$ 8,88.

O diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, destacou a importância da iniciativa. “Estamos comprometidos em oferecer informações claras e atualizadas para que o consumidor possa tomar decisões conscientes. O monitoramento padronizado, em parceria com o Procon-SP e a Senacon, fortalece a transparência do mercado e nos dá condições de identificar variações relevantes. Esse trabalho diário é fundamental para proteger os direitos da população e orientar o cidadão na hora de abastecer”, afirmou.

Os dados coletados são encaminhados à Fundação Procon-SP e passam a integrar uma base estadual, que permitirá a geração de indicadores como médias de preços por município, rankings e variações semanais. A iniciativa também contribui para ações de fiscalização e reforça o papel do Procon como órgão de defesa e orientação dos consumidores.