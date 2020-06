Das redes sociais para um namoro, noivado e data de casamento marcada

Douglas, Sophia e Shayene: das redes sociais, para namoro, noivado e futuro casamento - Crédito: Divulgação

O São Carlos Agora encerra na tarde deste dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a série de reportagens (oito) feitas com casais que se consideram eternos namorados. Várias histórias que mostraram um pouco a vivência de casais em época de pandemia da Covid-19.

Na última reportagem, uma história de um relacionamento que começou de uma forma bem inusitada: nas redes sociais. Posteriormente, namoro, noivado e, por fim, após nove anos, o casamento que já tem data marcada (que será em setembro de 2022).

Os protagonistas são o gestor público Douglas Pinheiro, 33 anos e a universitária (cursa Fisioterapia na Unicep) Shayeny Walter Moraes. Desta união nasceu Sophia, que tem 6 anos. Ambos moram no Romeu Tortorelli.

O SCA falou com Douglas que afirmou que o casal está junto há 9 anos e o inicio do relacionamento foi bem diferente. Em 2011. “Quando existia o Orkut ainda. Sou são-carlense, mas fiquei por oito meses estudando na Nova Zelândia e diariamente entrava nas redes sociais para falar com amigos e manter contato com minha cidade. Foi quando conheci a Shayeny”, relembrou.

Um mês depois retornou para São Carlos e quis conhece-la pessoalmente. “Como sou fotógrafo também e com o artifício de querer ensiná-la, perguntei se não queria aprender. Não nego que estava mal-intencionado”, disse, em tom de brincadeira.

Este foi o primeiro passo do relacionamento. “Eu estava apaixonado. Tinha interesse. Mas ela não dava trela. O namoro começou mesmo dois meses depois, quando fui ao aniversário de primeiro ano do irmão dela”, emendou.

Em 2013, Shayeny engravidou. Foi quando Douglas comprou uma casa e convidou-a para morar juntos, ao lado de Sophia, a filha, que hoje tem seis anos. “Sou apaixonado. A Shayeny é minha vida. Ela é o sonho que Deus me deu e me realizou como pai de uma família. Eu a amo muito”, disse.

Douglas foi mais além ao dizer que, desde pequeno sonhava em ter uma esposa que fosse loira com olhos claros, ter uma filha e morar em uma casa assobradada. “Tudo se tornou real. Encontrei a mulher dos meus sonhos, tenho uma filha que adoro e comprei um sobrado sem entrar dentro. Estou realizado”.

DIA DOS NAMORADOS

Com a pandemia da Covid-19, veio o isolamento social que dura quase três meses. “Apesar da grave infecção, pelo menos serviu para unir mais a família”, ponderou Douglas.

Por este motivo, ao lado de Sophia, pretende um dia especial com Shayeny. “Vai ser diferente. Terá mais união e preparo algo para marcar a data”, finalizou, sem revelar a surpresa.

