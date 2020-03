Daniel presenteia entidades beneficentes de São Carlos

Daniel e uma imagem da padroeira do Brasil: doação e solidariedade - Crédito: Divulgação

Após apoiar a primeira edição do Leilão Amigos Contra o Câncer, realizado em outubro e os recursos obtidos foram destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer e que teve como principal atração o arremate de uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida doada pelo cantor por R$ 31.500,00, o cantor Daniel, devoto da padroeira do Brasil presenteou desta vez, duas entidades que realizam trabalho social na cidade: a Creche Divina Providência na Vila Isabel e a Comissão Paixão Sertaneja.

“Que possa trazer muita luz e bondade ao próximo. São Carlos tem mostrado para o Brasil o que é ser solidário de verdade. Um prazer estar junto nessas missões”, disse o cantor.

Em comemoração aos 25 anos da Cavalgada da Aparecida da Babilônia, a Comissão Paixão Sertaneja entregará para a Paróquia a imagem doada e assinada pelo artista.

“São 25 anos de história e seis sob parceria da Comissão na organização do evento. Calhou o destino para que tudo conspirasse a favor: a devoção e presença do Daniel em São Carlos, a data simbólica do evento e a fé principalmente. Uma honra imortalizarmos esta data juntos”, disseram integrantes da Comissão Paixão Sertaneja.

Outra imagem está sendo sorteada pelo grupo em sua página no Facebook como promoção do evento, que espera reunir cerca de dois mil cavaleiros e amazonas de São Carlos e região.

