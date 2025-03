DAGNONE DE MELO: "O Netto Donato tem tudo para fazer um excelente mandato como prefeito"

O ex-prefeito Dagnone de Melo: "Minha avaliação neste momento é de fé e confiança de que ele poderá realizar um grande governo para melhorar a vida dos são-carlenses" - Crédito: SCA

O ex-prefeito Dagnone de Melo, que administrou São Carlos entre 1983 e 1988 e 1997 a 2000, aposta que o atual prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP) tem todas asa condições de realizar um excelente mandato nestes quase quatro anos que tem pela frente para administrar o município. Melo afirma que a votação estrondosa que Netto teve lhe dá legitimidade e força para realizar as obras e colocar em prática os programas sociais e políticas públicas que a cidade demanda.

“Faz muito pouco tempo que o Netto assumiu. Ele galgou uma vitória estrondosa nas eleições de outubro do ano passado e foi alçado à uma condição de liderança regional. É jovem e tem todas as condições de realizar uma excelente gestão. Ele tem experiência necessária para realizar um grande governo. Minha avaliação neste momento é de fé e confiança de que ele poderá realizar um grande governo para melhorar a vida dos são-carlenses. Agora ele não é mais prefeito de seus eleitores, mas da cidade como um todo e tem que resolver os problemas e cumprir com os compromissos assumidos e fortalecer seu potencial de voto e desempenho com uma grande gestão”, afirma Melo.

Melo disse que não participa do Governo Netto. “Ninguém do meu grupo político partrici9pa do governo e nunca fui chamado para nada. Mas torço para o que o governo vá muito bem e faça uma excelente gestão”, destaca.



GOVERNO TARCÍSIO - Para o ex-prefeito, o governador Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS), que teve em Melo um apoiador de primeira hora, faz um bom governo no atacado e tem tido boas avaliações, mas ainda peca no varejo. “Não basta uma boa avaliação no momento. Neste momento quase todos os governos tem boas avaliações. Resta saber se ele manterá isso até o próximo ano”.

Melo disse que durante a campanha eleitoral esteve com o Tarcísio e fez algumas reivindicações para a cidade de São Carlos. Uma delas foi a de fazer uma nova rodovia, desviando a Rodovia Washington Luís na altura do Posto Castelo e fazendo uma nova ligação com Ibaté, com um novo traçado. Ela afirma que, assim, o trecho da Washington Luís que hoje passa pela área urbana de São Carlos não seria mais uma rodovia, mas sim uma grande avenida. “Isso tiraria este imenso tráfego do meio da cidade de São Carlos”, comenta.



GOVERNO LULA - Adversário histórico do PT, ele não poupa críticas ao governo Lula. “As coisas não andam bem pelos lado do Governo Federal. Há uma descrença generalizada, pois há uma alta no custo de vida. Os preços dos alimentos estão nas alturas. É um governo que prometeu picanha e as pessoas não conseguem sequer comprar carne de pescoço. Não sou a favor do quanto pior melhor, mas devemos cobrar políticas de austeridade. O governo Lula vive uma situação contraditória, pois você não encontra um economista que não cobre um corte de gastos e o governo vai no rumo contrário, pois o governo continua na gastança. É claro que temos bons números, o crescimento de mais de 3% é extraordinário, embora o presidente do IBGE, Marcos Pocchmann, tenha colocado em dúvida os dados do instituto”



Melo também afirmou que a política está cheia de gente desleal e também de ingratos. “Digo com uma certa tristeza que na política muitas vezes você é traído por aqueles que se apresentam como seus melhores. Existem muito Judas na política. Existem pessoas que não tem o mínimo de lealdade e nem de gratidão. A política é um antro de traidores inescrupulosos que utilizam as pessoas para objetivos inconfessáveis”, lamenta ele.



FAKE NEWS DO PT – Melo afirma que o ex-prefeito Newton Lima (PT), derrotado por Netto Donato nas eleições de 2024 porque foi vítima não das “fake news” da campanha de Netto, mas sim das próprias “fake News” que o PT criou ao longo dos mandatos dos prefeitos petistas entre 2001 e 2012. “Primeiro, o Newton prometeu devolver o valor pago pela Taxa do Lixo. Não devolveu até hoje. Depois prometeu a Cidade da Bioenergia, outra mentira. Depois prometeu a Agrishow em São Carlos. Cadê a Agrishow de São Carlos? Ele também prometeu uma fábrica de helicópteros com o candidato a senador Aluísio Mercadante e a fábrica de chips. Nada disso saiu do papel. Além disso, cancelou a doação de uma área perto do Botafogo ao Hospital Amaral Carvalho, impedindo que ganhássemos um hospital para atender pessoas com câncer, gerando enorme prejuízo para o povo de São Carlos. Além disso, ele tapou o Córrego do Gregório perto do Mercadão e disse que tinha resolvido o problema das enchentes. Além disso e houve a compra nebulosa, inexplicável e absurda”, criticou ele. Segundo ele, outra grande fake news foi de que ele, Melo teria quebrado as finanças da cidade.

