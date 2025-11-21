Da reciclagem às quadras: Serena Toffoli, a atleta que carrega um sonho e a força da família

Serena ao lado dos troféus - Crédito: Lourival Izaque

No Jardim Tangará, em São Carlos, a poucos metros de um ponto de reciclagem, nasceu uma das histórias mais inspiradoras do esporte são-carlense. Foi ali, observando pela grade quem jogava em uma quadra vizinha, que Serena Toffoli descobriu o tênis aos dois anos de idade. O que era apenas curiosidade virou paixão, treino e dedicação diária.

Hoje, aos 14 anos, Serena é destaque no tênis paulista e brasileiro. Dentro das quadras, demonstra frieza, técnica e um talento que salta aos olhos de quem assiste. Mas, fora delas, a história é de luta. As conquistas da jovem atleta são impulsionadas pelo trabalho árduo dos pais, Sr. Wilson e Sra. Neile, que há 24 anos sustentam a família por meio da reciclagem de materiais.

“É do reciclado que vêm os troféus”, diz o pai, com orgulho. Enquanto Serena compete em diversas cidades do estado, é ele quem a acompanha nas viagens, nas torcidas e nas vitórias.



Serena junto das medalhas conquistadas. Foto Lourival Izaque

Durante esse tempo na estrada, a mãe e o irmão ficam no galpão de reciclados, separando material e garantindo o sustento da casa além das despesas com as competições.

A técnica Aureliana Dourado acompanha Serena desde que ela começou. São 12 anos de evolução, de treino e de foco. Para Aureliana, o talento e a disciplina chamam atenção, mas existe algo ainda maior por trás do sucesso:

“A família é o alicerce da Serena. Eles fazem tudo por ela. Essa estrutura de amor, apoio e educação é o que a torna tão especial.”

Pais da jogadora trabalham com recicláveis. Foto Lourival Izaque

Essa base sólida é refletida no desempenho. Só no último ano, Serena conquistou dezenas de troféus um verdadeiro muro de medalhas construído com sacrifício, suor e fé no sonho. A mais recente conquista aconteceu em São Paulo, no Clube Pinheiros, onde Serena venceu o G1 da Federação Paulista de Tênis, superando uma atleta russa e consolidando seu nome no topo do ranking juvenil.

Mesmo com tanto destaque, os desafios ainda existem. Sem patrocínio fixo, Serena joga com raquete emprestada e conta com o esforço coletivo da família e de um grupo de apoiadores de São Carlos, que se mobiliza para garantir que o talento continue crescendo.

Quando perguntada sobre o futuro, a resposta vem com brilho no olhar de quem não se intimida com obstáculos:

“Eu quero ser profissional. Ser top 1 no Brasil e no mundo”, afirma com firmeza.

Serena Toffoli é prova de que grandes histórias podem nascer em lugares improváveis. Entre sacos de recicláveis, corridas na quadra e sonhos imensos, ela mostra que o sucesso não é apenas sobre vitórias mas sobre quem está junto em cada passo.

De um galpão simples no Tangará para o topo do tênis paulista: São Carlos já tem uma campeã em construção.

E o mundo pode ser o próximo destino.

