D. Paulo Cezar se pronuncia sobre possível abertura das igrejas

Em época de pandemia da Covid-19, o bispo da Diocese de São Carlos, Dom Paulo Cezar Costa se pronunciou na manhã desta terça-feira, 2, sobre o decreto publicado no dia 28 de maio.

Em um vídeo de pouco mais de 4 minutos, o religioso disse a Diocese seguirá normas no processo de abertura nos 29 municípios que coordena.

“Nos municípios onde os decretos municipais não contemplam as atividades religiosas no processo de flexibilização deve-se continuar as missas online, sem a presença de fieis”, ponderou.

Já nos demais onde ocorreu a flexibilização, onde se insere São Carlos, o bispo disse que a igreja está “pronta para seguir o caminho”, com as celebrações seguindo as normas emanadas pelas autoridades públicas e sanitárias.

“Quem determina são as autoridades públicas federais, estaduais e municipais. A igreja se sujeita a essas normas. Temos que ser cuidados com a vida humana e a não propagação do novo coronavírus”, disse o bispo.

MISSAS

Quanto a realização de missas das 32 paróquias situadas em São Carlos, a Diocese discute a logística de como serão reiniciadas, bem como os protocolos de segurança, a quantidade de fieis em cada igreja para que seja mantido o distanciamento necessário e as medidas para se evitar aglomerações.

