Curso virtual e gratuito da Embrapa São Carlos ultrapassa 5 mil inscrições em 6 meses

Já são 5.028 inscrições de todos os estados brasileiros e mais dez países - Crédito: Edilson Fragalle

Criado para capacitar e formar agentes multiplicadores de instituições públicas, privadas e terceiro setor em saneamento básico rural, o curso virtual e gratuito da Embrapa Instrumentação São Carlos completa seis meses nesta sexta-feira (15), com números que chamam a atenção, pois já são 5.028 inscrições de todos os estados brasileiros e mais dez países.

Em números absolutos, São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram as participações, mas quando é comparado o número de inscrições em relação à proporção da população, Acre, Amapá e Distrito Federal são os protagonistas.

Fora do Brasil, o curso já atraiu participantes de Moçambique, Peru, Portugal, Angola, Argentina, Equador, Estados Unidos, Líbano, Paraguai e Uruguai.

Destaque para os jovens

Em relação ao gênero, 61,8% das inscrições são do sexo masculino e, no caso da faixa etária, predominam os jovens entre 20 e 24 anos e entre 25 e 29 anos. Chama a atenção também a diversidade de profissionais, com mais de 60 formações diferentes, com predomínio das áreas de engenharia, agronomia e biologia.

O conteúdo do curso, com 20 horas, é dividido em módulos sobre recursos hídricos e conceitos do saneamento básico; tecnologias sociais - Fossa Séptica Biodigestora, Jardim Filtrante e Clorador Embrapa e reúso seguro do efluente do esgoto tratado; além dos aspectos sociais, transferência de tecnologia, gestão e políticas públicas em saneamento rural.

Parcerias no conteúdo

“Contamos também com a participação de palestrantes convidados da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP), Organização Não Governamentais (ONGs) e de prefeituras municipais com as quais temos convênios no tema”, detalha o analista da Embrapa Instrumentação, Carlos Renato Marmo, um dos instrutores do curso, realizado com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva (PL–SP).

Disponibilizado na plataforma e-Campo da Embrapa, o curso é autoinstrucional e autoexplicativo, com videoaulas entre 15 e 20 minutos e diversos recursos didáticos para facilitar a visualização e o aprendizado. Ao final de cada módulo é possível acessar um arquivo com material compactado da aula, bem como exercícios de fixação do conteúdo e, após a conclusão, cada participante recebe automaticamente o certificado.

Modelo de capacitação

“O curso Saneamento Básico Rural implementou inovações na metodologia de ensino e aprendizagem que atendem às demandas de aprimoramento identificadas pela gestão do e-Campo. A capacitação utilizou diversos recursos, como por exemplo vídeos, animações, podcast, passo a passos, flashcards, gráficos e imagens interativas, de forma simples, e integrada, tornando a aprendizagem mais prazerosa e efetiva”, explica Aline Branquinho Silva, supervisora de Novos Negócios e Negócios Corporativos.

“O modelo utilizado nesta capacitação teve uma excelente aceitação dos usuários e está sendo replicado em outras capacitações do e-Campo”, acrescenta Aline Silva. E os números indicam que, dentre as pessoas que já finalizaram o curso e fizeram a avaliação, 95,8% atribuíram notas superiores a 8 – desse total, 66,5% deram nota 10.

“A qualidade do material, adequada para a linguagem em ambiente web, se reflete nas notas de avaliação”, comenta o pesquisador da Embrapa Instrumentação Wilson Tadeu Lopes da Silva. “É um grande orgulho alcançar esse número superior a cinco mil inscritos num tempo relativamente curto, o que demonstra o reconhecimento do trabalho de mais de duas décadas e das tecnologias para saneamento básico rural desenvolvidas, bem como todo o esmero da equipe da Embrapa Instrumentação na organização do curso”, finaliza Wilson Tadeu.

Leia Também