Curso online aprimora habilidades de idosos que já sabem usar celulares e tablets

Uma atividade para os idosos que já sabem usar celulares e tablets e têm vontade de aprimorar as habilidades, aproveitando melhor as diversas funcionalidades desses dispositivos móveis. Essa é a proposta do curso online Práticas com Tablets e Celulares – Módulo avançado, oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Gratuita, a iniciativa está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, 10 de setembro, ou enquanto houver vagas. Além de já possuir conhecimentos prévios em utilizar o celular ou o tablete – habilitado para navegar na internet e com sistema operacional Android –, outro pré-requisito do curso é ter 60 anos ou mais, acesso à internet e e-mail, pois as aulas serão ministradas a distância via Google Meet.

O curso não será gravado por motivos de restrição de uso de imagem, sendo a participação limitada ao número de vagas e restrita às aulas ao vivo, que serão realizadas às terças-feiras, das 14 às 16 horas, começando no dia 15 de setembro.

A atividade Práticas com Tablets e Celulares – Módulo avançado tem como objetivo principal oferecer letramento digital ao público idoso com o ensino de configurações básicas dos dispositivos móveis e de aplicativos que emergiram ou que tiveram seu uso disseminado durante o período de distanciamento social, como o iFood, Spotify, Zoom, entre outros.

Para se inscrever, os idosos devem preencher o formulário online disponível neste link: https://forms.gle/C5xfKMf6M3E6Az2MA. O curso é coordenado pela professora Kamila Rios da Hora Rodrigues, do ICMC.

