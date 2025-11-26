(16) 99963-6036
Educação

Curso nacional de Educação Infantil Ambiental prorroga inscrições até sexta-feira

26 Nov 2025 - 08h29Por Jessica Carvalho R.
Professores e profissionais da Educação Básica têm até a próxima sexta-feira (28/11) para se inscrever no curso de aperfeiçoamento “Educação Infantil Ambiental para a Justiça Climática: crianças de um território, infâncias de um planeta”, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi-MEC). A iniciativa é coordenada pelo Campus Sorocaba da UFSCar e pela Unirio, com certificação da própria UFSCar.

Gratuito, o curso será realizado entre 31 de janeiro e 15 de julho de 2026, totalizando 180 horas, sendo 40 horas presenciais e 140 horas a distância. A formação contará com encontros presenciais e síncronos remotos, além de orientações personalizadas e apoio de tutoria. Ao longo dos quatro módulos de estudo, os participantes serão convidados a aprofundar reflexões e práticas voltadas à educação ambiental na perspectiva da justiça climática, fortalecendo ações pedagógicas que relacionem infância, território e cuidado com o planeta.

A edição 2026 alcançará profissionais de 14 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Sergipe e Pará.

O curso é direcionado a professores e demais profissionais da Educação Básica. O edital completo e o link para inscrições estão disponíveis no Instagram @ei.ambiental.
Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: nucleoestudosinfancia@ufscar.br.

