Curso na UFSCar aborda uso do laser no controle da dor orofacial

Estão abertas as inscrições para o curso "Laserterapia no controle da dor orofacial", que será ministrado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no dia 28 de março. A iniciativa é voltada para estudantes e profissionais das áreas de Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina.

O curso tem por objetivo fornecer conhecimentos teórico-práticos sobre a dor orofacial - região que compreende a boca, face, cabeça e pescoço - e apresentar o laser como recurso terapêutico para o controle da dor nesses locais. A proposta visa também ao desenvolvimento técnico-científico nas áreas de Fisioterapia e Odontologia. Os temas abordados serão neurofisiologia da dor; dor orofacial; princípios do laser (interação com tecido biológico, fisiopatologia, indicações e contraindicações); e a importância da laserterapia no controle da dor orofacial.

A carga horária do curso é de 8 horas, entre aulas práticas e teóricas. As atividades serão conduzidas por Richard Lieabano, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar, e por Delaine Bigaton, pesquisadora associada da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O curso será realizado a partir das 8 horas, no auditório do Departamento de Enfermagem (DEnf), na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. As inscrições devem ser feitas pela plataforma box UFSCar (https://bit.ly/2LSxLSN), em que constam as informações completas.

