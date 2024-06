Curso gratuito para professores de São Carlos abre novas vagas

Crédito: Divulgação

O Projeto Diálogos que Conectam abre novas vagas para professores do Ensino Infantil e Fundamental I da rede pública de São Carlos. Oferecido gratuitamente, o curso inclui encontros presenciais, mentoria online e aulas gravadas. As inscrições podem ser feitas pela internet, até o dia 17 de junho, neste link: https://docs.google.com/forms/d/1rqsNSN0QkwYiwyGbAf2XVPs9A-dDdX4YbweZexgJO7g/viewform?edit_requested=true.

O curso é ministrado pela pedagoga Gleice Maira Alves. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Gleice é pós-graduada em Arteterapia na Educação, Neuropsicopedagogia e Terapia Sistêmica. Professora da rede municipal do Rio de Janeiro, é especialista em comportamento da criança e do adolescente e criadora do método Tessituras, que norteia a abordagem do Diálogos que Conectam.

A proposta é baseada em seis pilares: Comunicação Não Violenta, Disciplina Positiva, Educação Socioemocional, Mindset, Pedagogia Sistêmica e Neurociência. O objetivo é apresentar, na prática, estratégias para lidar com indisciplina, dificuldade de aprendizagem, inclusão e contato com as famílias dos estudantes. Para auxiliar nesse processo, o curso inclui uma mentoria da pedagoga com os participantes a fim de acompanhar o andamento das ações.

O primeiro encontro realizado em São Carlos reuniu professores de diversas escolas em torno de discussões e dinâmicas sobre os desafios em sala de aula. “Foi muito importante e interessante porque a Gleice oferece ferramentas, materiais e atividades que são práticas possíveis de serem aplicadas por nós, independentemente da estrutura que cada um tem, como o uso de contações de histórias, dinâmicas com os alunos, entre outros exemplos”, avalia a professora Mayara Zago.

Com perspectiva de atividades até novembro, o projeto Diálogos que Conectam ainda prevê mais dois encontros presenciais e mentoria online, além de disponibilizar 43 horas de aulas gravadas. “Eu achei fundamental. Permite colocarmos em prática o que estamos aprendendo na hora, e também já temos a possibilidade de tirar dúvidas”, relata outra professora, Daniela Munno.

Realizado pelo Instituto EP, com gestão da Girassol Caminhos Criativos, o projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos e oferece certificação para os participantes.

Terceiro ano de experiência

As primeiras edições do Projeto Diálogos que Conectam ocorreram em Cosmópolis (SP) e Poços de Caldas (MG). “Eu acho que com todo esse conhecimento, a Gleice trouxe uma transformação primeiro para nós, como seres humanos e professores, para nos conhecermos melhor e trabalharmos os nossos sentimentos, para depois transmitirmos isso aos alunos. Foi um trabalho completo”, relata Emanoelle Bocca, professora da rede municipal de Cosmópolis.

