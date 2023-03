Curso gratuito de programação para meninas abre inscrições para nova turma

As atividades terão início no dia 1 de abril, e as inscrições podem ser realizadas até 18 de março - Crédito: Wocintechchat

“O curso Meninas Programadoras do ICMC é maravilhoso! As professoras e os monitores são extremamente atenciosos e colaborativos. Os conceitos que são aprendidos nas aulas e praticados em exercícios são extremamente relevantes. O curso me proporcionou muito conhecimento e uma identificação com a área que eu não esperava. Amei”. É assim que a estudante Bárbara Bugiga resume a experiência vivenciada ao participar da terceira turma do curso online e gratuito Meninas Programadoras.

Oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a iniciativa está com inscrições abertas para mais uma turma. Podem se inscrever alunas a partir do ensino médio e que se identifiquem com o gênero feminino ou não-binário. Para participar do curso, basta ter um computador com acesso à internet. As atividades terão início no dia 1 de abril, e as inscrições podem ser realizadas até 18 de março.

Todas que participarem de, pelo menos, 75% das atividades propostas receberão um certificado de conclusão de curso expedido pela USP. As vagas do curso serão destinadas, prioritariamente, para alunas do terceiro ano do ensino médio e de escolas públicas.

Para se inscrever na primeira turma, acesse o Sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/493c1. Não é preciso já ter login e senha no sistema para se inscrever, basta inserir as informações solicitadas. É muito importante preencher o e-mail corretamente, pois é pelo contato cadastrado que as inscritas receberão informações sobre como enviar a documentação para concluir a inscrição, o resultado da seleção e como acompanhar as aulas, que não ocorrem no Sistema Apolo, mas via Google Meet.

