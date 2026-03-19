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Curso gratuito de esmaltaÃ§Ã£o em gel capacita mulheres e incentiva geraÃ§Ã£o de renda

19 Mar 2026 - 18h08Por Jessica Carvalho R
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Curso gratuito de esmaltaÃ§Ã£o em gel capacita mulheres e incentiva geraÃ§Ã£o de renda -

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos iniciou, na tarde desta quinta-feira (19), mais uma ação voltada à qualificação profissional e à geração de renda no município. Em parceria com o Sebrae e o Senac, teve início o curso gratuito de esmaltação em gel, que já conta com turma completa e foco na autonomia financeira das participantes.

A capacitação reúne 16 alunas e é direcionada à área da beleza, combinando aulas práticas com conteúdo de empreendedorismo. Durante visita ao local, a gerente regional do Sebrae São Carlos, Ariane Canelas, destacou que a iniciativa integra o programa Cidade Empreendedora e tem como objetivo preparar as participantes para o mercado de trabalho.

Segundo ela, além das técnicas de esmaltação em gel, o curso aborda temas fundamentais para quem deseja empreender, como formação de preços, cálculo de custos e estratégias para atrair clientes. “A proposta é que as alunas saiam prontas para gerar renda e também impactar positivamente suas comunidades”, afirmou.

A escolha do curso leva em consideração tanto o interesse da população quanto a demanda do mercado. De acordo com o Sebrae, áreas como beleza, alimentação, construção civil e confecção estão entre os segmentos com maior potencial para pequenos negócios.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, ressaltou a importância das parcerias para ampliar as oportunidades de capacitação. “Com o apoio do Sistema S, conseguimos oferecer profissionalização para homens e mulheres, possibilitando a conquista de uma renda extra e maior autonomia”, destacou.

Ela também lembrou que outras capacitações já foram realizadas ou estão em andamento, como o curso de panificação, além de novas formações previstas nas áreas de elétrica, hidráulica e alimentação.

Dividido em duas etapas, o curso de esmaltação em gel contempla conteúdos de gestão e prática profissional e integra uma série de ações voltadas à inclusão socioprodutiva. A expectativa é que, ao final da formação, as participantes estejam aptas a ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio como microempreendedoras.

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