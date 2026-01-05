Curso gratuito de costura segue com inscrições abertas em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com o SENAI, está oferecendo gratuitamente o curso presencial de costureiro de máquina reta e overloque, voltado à qualificação profissional e à ampliação das oportunidades no mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas entre os dias 12 de janeiro e 15 de abril, sempre às segundas, terças e quartas-feiras, no horário das 13h às 17h, na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de janeiro, também na Casa do Trabalhador, das 8h30 às 16h30. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes para atuar na área de confecção, abordando o manuseio de máquinas industriais, interpretação de moldes, orientações técnicas e ajustes essenciais para o bom funcionamento dos equipamentos. Durante a formação, os alunos aprenderão ainda técnicas de costura, montagem e acabamento, além de receberem instruções sobre critérios de qualidade, organização do processo produtivo e boas práticas de ergonomia e segurança no trabalho.

Ao final do curso, os participantes estarão aptos a integrar equipes de produção, contribuindo para a confecção de peças com precisão e qualidade, o que amplia significativamente as chances de inserção no mercado de trabalho.

