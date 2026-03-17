Curso de modelagem pet capacita alunos para empreender no mercado de moda animal

A Fundação Educacional São Carlos iniciou nesta terça-feira (17) mais uma iniciativa voltada à qualificação profissional. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, começou o curso de Modelagem de Vestuário PET, oferecido por meio da Universidade Aberta do Trabalhador.

A formação tem como objetivo capacitar os participantes na criação de roupas para cães e gatos, acompanhando as tendências do mercado e desenvolvendo habilidades práticas que podem se transformar em novas oportunidades de renda.

A iniciativa reforça o compromisso da Fundação Educacional São Carlos com a oferta de ensino de qualidade e com o incentivo ao empreendedorismo. O curso busca ampliar as possibilidades profissionais dos alunos, promovendo autonomia e estimulando a criatividade dentro de um dos segmentos que mais cresce no país: o mercado pet.

Além da qualificação técnica, a proposta também tem foco na geração de renda e no fortalecimento da economia local. A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial amplia o acesso dos trabalhadores a conhecimentos que podem ser aplicados de forma imediata no mercado.

Para o presidente da Fundação Educacional São Carlos, Eduardo Cotrim, a formação vai além do aprendizado técnico. “Acreditamos que este curso abre portas para novas possibilidades de atuação profissional. Ao unir conhecimento técnico e criatividade, os participantes terão condições de transformar ideias em negócios, acompanhando um setor que cresce a cada ano. Essa formação é mais do que aprender a confeccionar roupas para animais: é uma oportunidade de empreender, gerar renda e fortalecer o desenvolvimento local”, destacou.