Curso de Medicina da UFSCar recebe nota máxima no Enamed 2025

O curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) conquistou conceito 5 — a nota máxima — no Enamed 2025, exame nacional que avalia a formação dos estudantes concluintes de Medicina em todo o país. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Saúde (MS).

De acordo com os dados oficiais, 100% dos concluintes da UFSCar atingiram ou superaram o nível de proficiência exigido. Ao todo, 38 estudantes participaram da avaliação e todos apresentaram desempenho considerado adequado, colocando a instituição entre o grupo de excelência do ensino médico brasileiro.

O Enamed 2025 avaliou 351 cursos de Medicina em todo o país. Destes, apenas 49 cursos (13,6%) alcançaram o conceito máximo 5, com percentual igual ou superior a 90% de estudantes proficientes. A UFSCar integra esse seleto grupo, destacando-se entre universidades públicas federais.

Avaliação nacional

Entre os 304 cursos pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, que engloba instituições públicas federais e privadas, 204 (67,1%) obtiveram conceitos considerados satisfatórios, entre 3 e 5. Outros 99 cursos (32%) ficaram nas faixas 1 e 2, com menos de 60% de estudantes com desempenho adequado, e passarão por ações de supervisão do MEC.

Na distribuição geral dos conceitos:

24 cursos (7,1%) ficaram com conceito 1;

83 cursos (23,6%) , conceito 2;

80 cursos (22,7%) , conceito 3;

114 cursos (33,0%) , conceito 4;

49 cursos (13,6%), conceito 5.

Um curso ficou sem conceito por ter menos de dez estudantes avaliados.

Importância do Enamed

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) passou a ser aplicado anualmente a partir de 2025 e integra o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de Medicina. Além de avaliar a qualidade da formação médica no país, o exame permite o aproveitamento dos resultados em processos seletivos de programas de residência médica, unificando critérios também utilizados no Enare.

