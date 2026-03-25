Curso de formaÃ§Ã£o de guardas municipais aprovados em concurso deve comeÃ§ar em maio

Guardas municipais - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura Municipal de São Carlos, em parceria com o Instituto Nosso Rumo, divulgou a retificação do edital 001/2024 do concurso público para a Guarda Municipal. As mudanças concentram-se na sexta fase do certame, que corresponde ao Curso de Formação Técnica de Guarda Municipal, além de ajustes importantes no cronograma de execução.



De acordo com o novo texto, os candidatos serão informados sobre o local e as regras específicas do curso por meio de edital de convocação publicado no Diário Oficial do Município. O currículo seguirá a Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, estabelecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, podendo receber acréscimos de disciplinas a critério do Departamento de Formação, em conjunto com o Comando, a Corregedoria e a Ouvidoria da GM.

Outro ponto relevante é a definição dos critérios de habilitação: será considerado aprovado o candidato que obtiver mínimo de 60% de acertos em cada disciplina da prova objetiva e 60% da nota total em cada prova prática, sem prejuízo do fator de observação. A responsabilidade pela realização do curso ficará com o Departamento de Formação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, com apoio da própria Guarda Municipal. O tempo de duração será estabelecido em edital específico de convocação.



O cronograma também foi atualizado. No dia 31 de março de 2026, às 15h, serão divulgadas as respostas aos recursos contra a entrega da documentação da quinta fase (investigação social e comportamental), além da publicação do resultado provisório. Entre 1º e 2 de abril de 2026, os candidatos poderão apresentar recursos contra esse resultado. Já em 18 de abril de 2026, às 15h, serão publicadas as respostas aos recursos interpostos, o resultado final da quinta fase e o edital de convocação para a sexta fase.

O período de inscrição no curso de formação técnica ocorrerá entre 18 e 20 de maio de 2026, com início das atividades marcado para 25 de maio de 2026. A data de divulgação do resultado final e da homologação ainda será definida.

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