Curso de Engenharia Mecânica da UFSCar celebra 10 anos entre os melhores do Brasil

No dia 18 de dezembro, o curso de graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) celebra os seus 10 anos em evento que abordará seu histórico e, também, indicadores atuais do curso, além de promover encontro com egressos e pensar em projeções para o futuro. O evento acontece das 14h às 17h, no Anfiteatro Bento Prado Junior, área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. A participação é aberta às pessoas interessadas.

O curso de graduação em Engenharia Mecânica foi criado em 2008, no âmbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), e recebeu seus primeiros 45 alunos em 2009. Em 2015, o número de vagas passou para 60. O curso vem sendo avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) como um dos melhores do País, figurando, no último processo avaliativo, em 2017, entre os 13 cursos que receberam a nota máxima (5), dentre 288 cursos de Engenharia Mecânica avaliados. No Ranking Universitário Folha (RUF), que também avalia cursos e universidades de todo o Brasil, o curso da UFSCar figura entre os 10 melhores na sua área. Em 2019, começaram as atividades do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEMec) da UFSCar, com o curso de mestrado acadêmico.

O evento comemorativo terá, inicialmente, cerimônia de abertura e apresentação do histórico da criação da graduação, seguido de histórico das coordenações do curso de Engenharia Mecânica. Das 15h30 às 16h30 serão apresentados os indicadores atuais, além de mesa-redonda com egressos e apresentação sobre projeções futuras. Mais informações sobre o curso e a área de Engenharia Mecânica na UFSCar podem ser conferidas em www.mecanica.ufscar.br.

