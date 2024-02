Curso de Eletrônica para Makers está com inscrições abertas

SIGA O SCA NO

O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC-USP) vai oferecer o Curso de Eletrônica para Makers, que tem como objetivo preparar alunos do 7º ao 9º ano para a construção de objetos tecnológicos que envolvam alguma eletrônica, contextualizados na cultura e prática Maker. Serão dois encontros por semana, às terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, com início em 5 de março e término em 25 de junho.

Ementa resumida:

Circuitos elétricos (corrente, tensão, lei de Ohm, associações série e paralelo, medidas);

Construção de circuitos eletrônicos ( protoboard, soldagem, construção de placas de circuito impresso)

Componentes eletrônicos (resistores, botões e chaves, capacitores, diodos e LEDs, transistores, relés, motores e atuadores, circuitos integrados e módulos pré-fabricados).

As vagas são limitadas. Para participar do processo seletivo, é necessário preencher a ficha de inscrição disponibilizada online até 22 de fevereiro.

A seleção para as 15 vagas disponíveis será realizada presencialmente nos dias 26 e 28 de fevereiro, entre 14h e 17h, no CDCC, de acordo com lista a ser divulgada em 23 de fevereiro. O não comparecimento implicará em desistência da participação.

Sobre o Movimento Maker

O movimento Maker propõe fortalecer a cultura do “faça-você-mesmo” e do aprender “colocando a mão na massa”, através da formação de espaços colaborativos, ditos “Makerspaces”, onde a população encontre os meios para aplicar sua criatividade e para solucionar problemas individuais e coletivos na prática. O CDCC-USP então criou o espaço “CDCC Maker”, onde são oferecidas atividades com objetivo de aproximar os estudantes da prática artesanal, enquanto exercício de colaboração, criatividade e de aprendizado de ciências e de tecnologias.

Para saber mais sobre o curso e o movimento, acesse: https://cdcc.usp.br/espaco-cdcc-maker/

Para preencher a ficha de inscrição, acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVCgV_EmRy4a_mvVyvhUs-0Ug4z8bvXsdVHCXpynThDbaOFA/viewform

Mais informações: (16) 3373-9157 com Antônio Carlos.

