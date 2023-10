Curso de casqueamento é realizado no Centro Municipal de Atividades Equestres

Crédito: Divulgação

No último sábado, 28 e no domingo, 29, foi realizado no Centro Municipal de Atividades Equestres (Cemateq), pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Fundação Educacional São Carlos (Fesc), o primeiro curso de casqueamento de equinos.

O curso teve como objetivo aprimorar os conhecimentos e habilidades dos participantes nessa área, crucial para a saúde dos animais de quatro patas. O curso foi ministrado por Sérgio Feitosa, especialista equideocultura (área da Zootecnia que trata da criação de equinos).

Todas as vagas disponíveis para o curso foram preenchidas, demonstrando o grande interesse e comprometimento dos participantes em adquirir novos conhecimentos nessa área.

Outros cursos nessa área serão ainda realizados ainda esse ano. Nos próximos dias 18 e 19 de novembro será realizado o curso de ferrageamento de equinos, em parceria com a FESC, e no período de 27 de novembro a 1º de dezembro será realizado o curso de doma racional, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo e-mail gabinete.smaa@saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone 3368-7051.

