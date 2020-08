Curso de barbeiro profissional e automaquiagem para peles negras está com matrículas abertas

Agora com o mercado de Beleza masculino em alta o INSTITUTO 7 DE SETEMBRO está com matrículas abertas para o CURSO DE BARBEIRO PROFISSIONAL, onde você aprendera a fazer cortes masculinos, técnicas de barbear e todas as tendências do mercado. Cortes e barbas do modo tradicional até os mais modernos, graduação, esfumaçado, e quais os tipos de corte que mais combina com cada tipo de rosto. Essa é sua chance!